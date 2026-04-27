The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.04.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.04.2026
ISIN Name
CA3442041024 FOKUS MINING CORP.
CA9219661076 VANGUARD MINING CORP.
GG00BSNRFW06 RIVERSTONE ENERGY(POST R)
IT0005373417 ELES SEMICO.EQUIPM. S.P.A
KYG286871044 DIGINEX LTD O.N.
NO0010907389 RANA GRUBER ASA NK -,25
US03152W1099 AMICUS THERAPEUTICS INC.
XS2247616514 CP/EAST.PA 20/27 REGS
