© Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhotoEine neue KI-Initiative rückt Cyberrisiken ins Rampenlicht. Analysten sehen darin einen starken Wachstumstreiber für den Sicherheitsanbieter CrowdStrike.Die Aktie von CrowdStrike könnte vor einer neuen Aufwärtsphase stehen. Die Investmentbank Mizuho erwartet eine steigende Nachfrage nach Cybersecurity-Lösungen, wie CNBC berichtet. Auslöser ist das Projekt "Glasswing" des KI-Unternehmens Anthropic, das neue Risiken durch künstliche Intelligenz sichtbar macht. Mizuho hebt die Einstufung für CrowdStrike von neutral auf outperform an. Das Kursziel steigt von 490 auf 520 US-Dollar und liegt damit über dem Durchschnitt der Wall Street Analysten von 491,72 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha …Den vollständigen Artikel lesen
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