Wenige Monate nach dem Launch hat das KI-Startup Ineffable Intelligence bei einer Investitionsrunde 1,1 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Gründer David Silver war zuvor in Googles KI-Abteilung Deepmind an der Entwicklung von Alphazero beteiligt. Als Leiter des Reinforcement-Learning-Teams von Deepmind war David Silver in Googles KI-Schmiede in den vergangenen Jahren führend an der Entwicklung von Programmen wie Alphazero beteiligt. Diese Programme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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