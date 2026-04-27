Da Pharmahersteller der Lieferkettenstabilität in den USA hohe Priorität einräumen, gehören zu den Highlights Hochgeschwindigkeits-Isolator-Abfüllanlagen für vorgefüllte Spritzen, Kartuschen und Fläschchen sowie die Konfektionierung und Verpackung von Kombinationen aus Arzneimitteln und Medizinprodukten.

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PCI Pharma Services announced a series of major infrastructure investments that substantially deepen its sterile fill-finish advanced drug delivery capabilities.

Mit Investitionen in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar kündigt PCI Pharma Services eine umfassende Erweiterung seiner Kapazitäten in den Bereichen sterile Abfüllung und Fertigung sowie der Kombination von Arzneimitteln und Medizinprodukten in den USA an

PCI Pharma Services ("PCI") ein weltweit führendes, integriertes globales Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit Schwerpunkt auf innovativen biologischen und niedermolekularen Therapien gab eine Reihe bedeutender Infrastrukturinvestitionen bekannt, mit denen das Unternehmen seine Kompetenzen in den Bereichen sterile Abfüllung und -verpackung sowie fortschrittliche Arzneimittelverabreichung erheblich ausbaut. Da Pharmahersteller und ihre Entwicklungspartner der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette in den USA zunehmend Priorität einräumen, sind die jüngsten Investitionen von PCI Teil eines umfassenderen Engagements in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar für die US-amerikanischen und europäischen Standorte der CDMO. Damit wird die Fähigkeit des Unternehmens gestärkt, nahtlose Unterstützung bei der Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln, der Bereitstellung von Produkten für klinische Studien sowie der Konfektionierung von Arzneimittel-Medizinprodukt-Kombinationen zu bieten von der klinischen Phase bis zur Markteinführung. All dies wird durch globale Kapazitäten, technisches Know-how, fundiertes wissenschaftliches Wissen sowie eine branchenführende Erfolgsbilanz in den Bereichen Qualität und Zulassung untermauert.

Im Mittelpunkt des Investitionsplans von PCI steht ein 100-Millionen-Dollar-Projekt am Standort San Diego, dessen Kernstück eine Hochgeschwindigkeits-Isolator-Abfüllanlage für gebrauchsfertige (RTU) vorbefüllte Spritzen und Kartuschen bildet. Die Anlage soll in der ersten Hälfte des Jahres 2028 in Betrieb genommen werden und wird die derzeitige Füllkapazität für Spritzen und Kartuschen am Standort mehr als verdoppeln. Es wird die zweite Abfüll- und Verpackungslinie von PCI in San Diego sein, auf der derzeit über 45 von der FDA zugelassene Produkte hergestellt werden. Der Standort verfügt zudem über Anlagen zur großtechnischen aseptischen Abfüllung von vorgefüllten Spritzen und Kartuschen sowie über spezielle Kompetenzen in den Bereichen Oligonukleotide, Peptide, komplexe Formulierungen und Gefriertrocknung für injizierbare Präparate wie Nanopartikel, mRNA, monoklonale Antikörper, Proteine und hochwirksame Produkte.

Unterdessen nimmt der PCI-Standort in Bedford, New Hampshire, eine maßgeschneiderte, GMP-konforme Isolator-Fläschchen- und Gefriertrocknungsanlage in Betrieb, die nach Aufnahme der Serienproduktion in diesem Monat in der Lage sein wird, Chargen von bis zu 300.000 Fläschchen mit einer Geschwindigkeit von 400 Einheiten pro Minute zu produzieren, was einer Jahresgesamtmenge von 33 Millionen entspricht eine der leistungsstärksten und modernsten Anlagen ihrer Art in den USA. Der Campus wird zudem eine kundenspezifische, hochwirksame sterile Abfüll- und Verpackungsanlage in Betrieb nehmen, die in den USA einzigartig sein soll.

Sowohl in San Diego als auch in Bedford hat PCI zudem in hochmoderne automatisierte visuelle Inspektionssysteme (AVI) für sterile Abfüll- und Konfektionierungsanwendungen investiert. Insgesamt verarbeitet die in den USA ansässige AVI-Infrastruktur von PCI jährlich mehr als 70 Millionen vorgefüllte Spritzen und Kartuschen sowie 40 Millionen Fläschchen und erfüllt damit die hohen Anforderungen globaler Pharmahersteller.

Investitionen in Plattformen für die Konfektionierung und Verpackung von Arzneimittel-Medizinprodukt-Kombinationen

In Zusammenarbeit mit führenden Geräteherstellern hat PCI zahlreiche Erweiterungen der Infrastruktur für die Herstellung von Autoinjektoren und Kombinationen aus Arzneimitteln und Medizinprodukten an seinen Standorten in Philadelphia (Pennsylvania) und Rockford (Illinois) in Angriff genommen. Die Modernisierungen, die in den nächsten sechs Monaten schrittweise in Betrieb genommen werden, werden sowohl die Kapazität als auch den Umfang erheblich steigern und damit die integrierten Kompetenzen von PCI von der klinischen Entwicklung bis zur Vermarktung stärken.

Im Jahr 2027 wird PCI seine bestehenden Anlagen um eine dritte Autoinjektor-Produktlinie erweitern, wodurch sich die Kapazität für die Montage von Autoinjektoren und medizinischen Geräten in den USA auf über 250 Millionen Einheiten pro Jahr erhöht. Dank der Mehrgeräte-Werkzeugtechnologie und flexibler Wechselkomponenten ermöglichen die Autoinjektor-Fertigungslinien des Unternehmens eine umfassende Schnellmontage, während eine spezielle Fertigungslinie für Sicherheitsvorrichtungen für Fertigspritzen (PFS) Optionen für die Etikettierung und Sekundärverpackung bietet.

In Philadelphia und Rockford befinden sich zudem die US-amerikanischen Kompetenzzentren für Verpackungslösungen von PCI, die über umfangreiche Kapazitäten für feste orale Darreichungsformen und injizierbare Produkte sowie über beträchtliche Kühlkettenlagerkapazitäten verfügen. Die GMP-konformen Anlagen können rasch bereitgestellt werden, um Programme im klinischen oder kommerziellen Maßstab zu unterstützen. Die verfügbare Kapazität der beiden Standorte umfasst eine jährliche Produktionsmenge von 40 Millionen Blisterpackungen, 70 Millionen Flaschen und 75 Millionen Fläschchen.

Kompetenzzentren für pharmazeutische Entwicklung

Im Zuge des Ausbaus seiner Produktionsplattform investiert PCI in spezielle Kompetenzzentren (Centers of Excellence, CoE) in Bedford, New Hampshire, und León, Spanien. Die Kompetenzzentren werden Entwicklungskapazitäten in den Bereichen Gefriertrocknung, Formulierung, analytische Unterstützung, Kombinationen aus Arzneimitteln und Medizinprodukten, langzeitig wirksame Injektionspräparate sowie Augenheilmittel umfassen. Die Zentren werden sowohl hoch- als auch niederpotente kleinmolekulare und biologische Wirkstoffe in Form von Fläschchen, Fertigspritzen und Kartuschen führen. Das Bedford Development CoE soll voraussichtlich im Mai dieses Jahres den Betrieb aufnehmen, León soll im Juni folgen.

"Die Pharmaindustrie befindet sich an einem Wendepunkt: Die Hersteller suchen nach vertrauenswürdigen Partnern mit Sitz in den USA, die ihnen die nötige Größe, Zweckdienlichkeit sowie eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in Bezug auf Qualität und Compliance bieten, um die Entwicklung und Vermarktung von Therapien der nächsten Generation zu unterstützen", sagte Salim Haffar, CEO von PCI Pharma Services. "Gestützt auf weltweite Infrastrukturinvestitionen in Höhe von mehr als einer Milliarde US-Dollar und jahrzehntelange operative Erfahrung ermöglicht uns die mehrjährige Initiative von PCI zur Stärkung unserer Produktionspräsenz im Inland, der wachsenden Kundennachfrage nach innovativen Arzneimitteln und Verabreichungslösungen gerecht zu werden mit dem beständigen Ziel, Patienten lebensverändernde Therapien zur Verfügung zu stellen."

Über PCI Pharma Services

PCI ist eine weltweit führende CDMO, die ihren Kunden integrierte End-to-End-Lösungen für die Arzneimittelentwicklung, -herstellung und -verpackung bietet, wodurch sich die Markteinführungszeit ihrer Produkte verkürzt und ihre Chancen auf kommerziellen Erfolg steigen. PCI verfügt über fundierte Erfahrung, die auf mehr als 90 erfolgreichen Produkteinführungen pro Jahr und über fünf Jahrzehnten Engagement im Gesundheitswesen basiert. Das Unternehmen verfügt derzeit über 38 Standorte in sieben Ländern (USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Deutschland, Spanien und Australien) und beschäftigt über 7.500 Mitarbeiter, die daran arbeiten, Patienten lebensverändernde Therapien zur Verfügung zu stellen.

Dank führender Technologie und kontinuierlicher Investitionen ist PCI Pharma Services in der Lage, den globalen Anforderungen der Arzneimittelentwicklung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg gerecht zu werden von der Fertigung über die Lieferkette für klinische Studien bis hin zur Vermarktung. Die Kunden von PCI nutzen das Unternehmen als Erweiterung ihres Geschäfts und als Kooperationspartner mit dem gemeinsamen Ziel, das Leben von Patienten zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter pci.com.

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(973) 227-8080, Durchwahl 116; cdale@turchette.com