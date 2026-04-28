Die Ernennung spiegelt die Vision der Kanzlei für die Zukunft der Rechtspraxis wider

Axinn, Veltrop Harkrider LLP gab heute die Ernennung von Rachael Philbin zur Chief Innovation Officer bekannt und bekräftigt damit das anhaltende Engagement der Kanzlei für fortschrittliche Lösungen und Technologien zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen. Philbin wechselt von Proskauer Rose LLP zu Axinn, wo sie als Innovation Transformation Officer tätig war. Von Axinns New Yorker Büro aus wird sie die Initiativen der Kanzlei in den Bereichen KI und Rechtstechnologie sowie das Wissensmanagement leiten und die Einführung und Integration in den Bereichen Kartellrecht, geistiges Eigentum und Prozessführung vorantreiben.

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Rachael Philbin joins Axinn, Veltrop Harkrider LLP as Chief Innovation Officer.

"Während Axinn weiter wächst, investieren wir gezielt in die Fähigkeiten, die es unseren Anwälten ermöglichen, bei den komplexen Angelegenheiten unserer Mandanten Dienstleistungen und Ergebnisse auf höchstem Niveau zu liefern", sagte Jeny Maier, geschäftsführende Partnerin von Axinn. "Rachael bringt umfassende Erfahrung und eine fundierte Perspektive mit, wie diese neuen Fähigkeiten gezielt und im Einklang mit den sich wandelnden Erwartungen unserer Mandanten eingebettet werden können."

Philbin bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung an der Schnittstelle von Recht, Technologie und juristischer Innovation mit, wobei ihr Schwerpunkt auf der Kanzlei-weiten Transformation und dem Aufbau skalierbarer Modelle liegt, die die Erbringung anspruchsvoller juristischer Dienstleistungen beschleunigen. Sie begann ihre Karriere als Prozessanwältin bei Jones Day, bevor sie zu McDermott Will Emery (jetzt McDermott Will Schulte) wechselte, um sich dort dem Bereich Legal Technology zu widmen. Anschließend baute sie Innovationsabteilungen bei Perkins Coie und zuletzt bei Proskauer auf und leitete diese. Sie hat einen J.D. der Cardozo Law School und ein Zertifikat in Applied Generative AI for Digital Transformation vom MIT.

"Rachael verbindet umfassende juristische Erfahrung mit einem tiefen Verständnis dafür, wie Technologie die juristische Arbeit verbessern kann", sagte Annie Westover, Chief Operating Officer bei Axinn. "Ihre Führung wird es uns ermöglichen, KI-gestützte Technologie, Daten und Wissenssysteme vollständig zu integrieren, um schnellere, aufschlussreichere und wirkungsvollere Ergebnisse für unsere Mandanten zu erzielen."

"Mandanten erwarten heute von Rechtsteams, dass sie fundiertes Fachwissen mit technologiegestützten Erkenntnissen verbinden", sagte Philbin. "Axinn ist bereits dafür bekannt, anspruchsvolle und wirkungsvolle Beratung in komplexen kartellrechtlichen und prozessrechtlichen Angelegenheiten zu liefern. Ich bin hierher gekommen, um diese Stärke weiter auszubauen und sicherzustellen, dass unsere Anwälte über die Werkzeuge und Fähigkeiten verfügen, um ihre Analysen weiter zu verbessern und außergewöhnliche Ergebnisse für Mandanten zu erzielen."

Über Axinn

Scharfsinnig. Inklusiv. Engagiert. Neugierig. Wir sind Axinn. Mit den Schwerpunkten Kartellrecht, geistiges Eigentum und Prozessführung haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Ihr Geschäft zu verstehen, damit wir jeden Schritt vorhersehen können. Wir handeln präzise und entschlossen, schützen und beschleunigen Ihr Geschäftswachstum und denken stets voraus.

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