Leasys gibt die Einführung der überarbeiteten Clickar*-Plattform bekannt, seines digitalen Marktplatzes für Gebrauchtfahrzeuge, und stärkt damit sein Remarketing-Geschäft sowie seine digitalen Kompetenzen in Europa weiter.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260427281510/de/

Leasys Clickar

Die komplett neu gestaltete Plattform bietet verbesserte Leistung, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit. Die neue Benutzeroberfläche vereinfacht die Navigation, verbessert die Suchfunktionen und ermöglicht es den Nutzern, schnell auf verfügbare Fahrzeuge zuzugreifen und diese zu bewerten.

Clickar richtet sich zunächst an professionelle Händler und bietet eine strukturierte Umgebung, in der Partner und professionelle Käufer auf eine große Auswahl an Fahrzeugen zugreifen können, die aus dem Langzeitmietgeschäft von Leasys stammen und einen zuverlässigen, regelmäßig erneuerten Bestand gewährleisten. Der Kauf der Fahrzeuge erfolgt über Online-Auktionsprozesse, was ein einfaches und transparentes Einkaufserlebnis sicherstellt. Im Rahmen der Entwicklungsroadmap wird die Plattform schrittweise auf Privatkunden ausgeweitet, wodurch ihre Reichweite vergrößert und die Weiterentwicklung der Remarketing-Strategie von Leasys unterstützt wird.

"Clickar ist ein strategischer Hebel zur Weiterentwicklung unseres Remarketing-Geschäfts, der sowohl die operative Effizienz als auch das kommerzielle Wachstum in ganz Europa unterstützt", sagte Matteo Merlo, Remarketing Chief Officer bei Leasys. "Durch eine intuitivere, effizientere und transparentere Plattform verbessern wir das Kundenerlebnis und gewährleisten einen einfacheren und schnelleren Zugang zu unserem Fahrzeugangebot."

Mit Clickar baut Leasys sein digitales Ökosystem weiter aus, verbessert die betriebliche Effizienz und beschleunigt die Entwicklung seines Remarketing-Geschäfts in ganz Europa.

Clickar ist in allen Märkten verfügbar, in denen Leasys tätig ist, mit Ausnahme von Großbritannien, Belgien und den Niederlanden. In Spanien wird die Plattform unter dem Namen Leasys Automarket betrieben, wobei die gleichen Funktionen und das gleiche Serviceangebot beibehalten werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260427281510/de/

Contacts:

Leasys Pressebüro

+39 011 77 32 952 Mobiltelefon: +39 335 7715011 press.office@leasys.com

Antonella Giannini

+39 366 6650678 antonella.giannini@leasys.com

www.leasys.com