Als Investor heißt es heute, weit in die Zukunft zu blicken, denn die aktuelle Sicht nimmt uns manch Mut und Vision. Wie wird die Welt in 20 Jahren ticken? Gibt es noch mehr Konflikte oder hat sich alles wieder beruhigt? Wachstumsorientierte Unternehmen können sich diese Frage zwar auch stellen, doch primär ist der Erfolg an die aktuelle Zeit und die nächsten Jahre gebunden. Kann ein Management die Erfordernisse des Markts erkennen und entsprechend beliefern? CEO Glen Lynch von Volatus Aerospace hat sein Unternehmen in kurzer Zeit auf Links gedreht und die zahlreichen zivilen Innovationen sieht er heute in einem anderen Kontext. Mustererkennung, nächtliche Bewegungen, unbemannte Erkundung und datengestützte Validierung, das sind Themen, die in einer voll digitalisierten Kriegsführung immer wichtiger werden. Auch wenn ihm sicherlich der Frieden 100mal lieber ist - wer heute friedenssichernde Technologien liefern kann, steht ganz oben auf der Liste. Ein großer Weg ist bereits beschritten, nun sprintet Volatus Aerospace von der Pflicht zur Kür!

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