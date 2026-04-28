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Flaggschiff-Tablet als Highlight bei der Vorstellung innovativer Produkte von Huawei in Bangkok



28.04.2026 / 05:25 CET/CEST

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BANGKOK, 28. April 2026 /PRNewswire/ -- Huawei hat offiziell die Innovationsveranstaltung "Now Is Your Spark" angekündigt, die am 7. Mai 2026 in Bangkok, Thailand, stattfinden soll. Bei dieser Produkteinführung wird eine umfassende Produktpalette an Flaggschiff-Tablets, Wearables und Smartphones vorgestellt. Huawei möchte den Alltag durch Technologie bereichern und durch Innovation neue Horizonte erschließen. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, jeden Nutzer durch intelligente Erlebnisse in allen Lebensbereichen zu begeistern. Als eines der Highlights dieser Produkteinführung feiert das Flaggschiff-Tablet HUAWEI MatePad Pro Max sein weltweites Debüt. Die HUAWEI MatePad Pro-Serie hat durchweg umfassende Neuerungen im Benutzererlebnis mit erstklassiger Produktivität und Kreativität hervorgebracht. Dieses neue Gerät ist das bisher beste Tablet von Huawei: Mit seinem leichten Design, einer Produktivität auf PC-Niveau und dem PaperMatte-Display eröffnet es neue Möglichkeiten für Arbeit, Kreativität und kreativen Ausdruck. Im Bereich der Wearables erfreut sich die HUAWEI WATCH FIT-Serie weiterhin großer Beliebtheit bei Verbrauchern weltweit. Bis April 2026 wurden bereits über 24 Millionen Einheiten ausgeliefert, was einen neuen Maßstab im Markt für modische Sport-Smartwatches setzt. Die Serie bietet ein leichtes, angenehmes Tragegefühl und verfügt gleichzeitig über professionelle Sportanleitungen und Funktionen zum Gesundheitsmanagement. Auf dem Huawei Innovative Launch Event in Bangkok wird die brandneue HUAWEI WATCH FIT 5-Serie vorgestellt. Sie soll der ideale Begleiter für Nutzer werden, um ihren persönlichen Stil zum Ausdruck zu bringen, Sport zu genießen und ihre Gesundheit rund um die Uhr zu überwachen. Zudem wird bei dieser Markteinführung die HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition vorgestellt, die speziell für Marathons entwickelt wurde und mit verbesserten Datenanalysefunktionen jeden Schritt des Laufs wissenschaftlich unterstützt. Darüber hinaus plant Huawei die Vorstellung seiner ersten Schmuck-Smartwatch, die in Zusammenarbeit mit der renommierten internationalen Schmuckdesignerin Francesca Amfitheatrof entworfen wurde - die HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. Ebenfalls nach fünf Jahren feiert die Premium-Kinderuhr der nächsten Generation, die HUAWEI WATCH KIDS X1-Serie, ein grandioses Comeback. Im Smartphone-Segment wird das HUAWEI nova 15 Max den Verbrauchern weltweit ein verbessertes Erlebnis bieten. Dank seiner Stärken in den Bereichen Bildtechnologie, Akkulaufzeit und zuverlässige Qualität ist es der ideale Begleiter für junge Menschen, um die Momente des Lebens festzuhalten und ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Now Is Your Spark - jeder Einzelne kann die Welt erhellen, um Veränderungen voranzutreiben, und Technologie dient als Fackel, um diese Kraft zu entfachen, zu verbinden und zu verstärken. Indem Huawei Leidenschaft eine Stimme, Inspiration einen Sinn und Ausdruck eine Bühne gibt, möchte das Unternehmen Verbraucher weltweit dazu befähigen, mit innovativen Technologien ihre eigenen Geschichten zu schreiben. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2966013/84.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/flaggschiff-tablet-als-highlight-bei-der-vorstellung-innovativer-produkte-von-huawei-in-bangkok-302755080.html



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