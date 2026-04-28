Die Rohstoffmärkte erleben einen Paradigmenwechsel. Silber hat sich in den vergangenen Jahren spürbar verteuert und gewinnt als Industrie- und Edelmetall zugleich weiter an Bedeutung. Und die Industrieverbraucher, von der Solarindustrie bis zur Elektromobilität, verbrauchen das Edelmetall in nie da gewesenen Mengen. Dass die oberirdischen Lagerbestände von über einhundert Jahren auf unter ein Jahr zusammenschrumpften, geht an den meisten Anlegern völlig vorbei. Während die einen noch auf die nächste Korrektur warten, hat sich in Mexiko Silver Viper Minerals positioniert, die von diesen Verschiebungen ungleich stärker profitieren dürfte als jeder ETF auf den Silberpreis.Den vollständigen Artikel lesen ...
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