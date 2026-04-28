Der Goldmarkt steht trotz zwischenzeitlicher Rücksetzer strukturell vor einer Neubewertung. Daten des World Gold Council zeigen weiterhin robuste Nachfrage durch Zentralbanken, während geopolitische Spannungen und wachsende Staatsverschuldung den Absicherungsbedarf erhöhen. Parallel warnen Institutionen wie die International Energy Agency vor steigenden Energie- und Infrastrukturkosten, die inflationsfördernd wirken. Große Investmenthäuser, darunter J.P. Morgan, sehen mittelfristig Goldpreise von bis zu 6.300 USD je Unze. Damit bleibt das Edelmetall einer der zentralen Profiteure globaler Unsicherheiten, ein Umfeld, in dem insbesondere fortgeschrittene Explorer und angehende Produzenten massiv profitieren können.Den vollständigen Artikel lesen ...
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