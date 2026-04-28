DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WIRTSCHAFTSSTANDORT - In der Debatte um die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland verlieren die Unternehmen das Vertrauen in die Bundesregierung. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des SPD-Wirtschaftsforums, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe exklusiv vorliegt, antworteten nur 18,3 Prozent der befragten Entscheider in der Wirtschaft mit Ja auf die Frage, ob sie der Bundesregierung zutrauen würden, das Wirtschaftswachstum in Deutschland durch Reformen spürbar zu steigern. 78,4 Prozent beantworteten die Frage mit Nein, 3,3 Prozent gaben an, sie wüssten es nicht. (Funke Mediengruppe)

GESUNDHEITSREFORM - Für den Chef von Roche Pharma setzt die geplante Gesundheitsreform von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) an den falschen Stellen an. "Das wahre Problem sind die ineffizienten Strukturen, in denen Fortschritt jeden Tag versickert und Geld verpufft", sagte Daniel Steiners den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wenn moderne Tests, digitale Systeme und innovative Medikamente konsequent eingesetzt würden, ließen sich bei den Krankenkassen Effizienzpotenziale von über 20 Milliarden Euro pro Jahr heben." Das entspricht der Summe, die Warken mit ihrer Reform zusammenbekommen will. (Funke Mediengruppe)

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April 28, 2026 00:33 ET (04:33 GMT)

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