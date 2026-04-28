Die Micron-Aktie hat gestern ein neues Allzeithoch bei 524,56 US$ erreicht und damit ihre starke Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Aus charttechnischer Sicht bleibt der Trend klar intakt und sendet weiter positive Signale. Nach dem Sprung auf neue Bestmarken stellt sich nun die Frage, ob die Rallye weiterläuft oder Gewinnmitnahmen einsetzen. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Micron-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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