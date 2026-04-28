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Dow Jones News
28.04.2026 07:33 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Kospi auf Rekordhoch - Nikkei leichter

DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Kospi auf Rekordhoch - Nikkei leichter

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz ausmachen. Übergeordnet dämpfen der Iran-Krieg und der wieder gestiegene Ölpreis die Stimmung. Brent-Öl kostet fast 110 Dollar, ungeachtet eines neuen Angebots des Iran, unter Bedingungen die Blockade der Straße von Hormus zu beenden.

Während der Kospi in Seoul ein neues Rekordhoch erreicht, dreht der Nikkei-225-Index in Tokio ins Minus. Wie erwartet hat die die Bank of Japan (BoJ) den Leitzins unverändert belassen, zugleich aber Zinserhöhungen in Aussicht gestellt für den Fall, dass sich die heimische Wirtschaft im Einklang mit ihren Prognosen entwickelt.

Der Nikkei sinkt um rund 1 Prozent. Der breiter gefasste Topix legt um 0,9 Prozent zu. Der Kospi steigt aktuell um 0,9 Prozent. In Sydney und in Hongkong geben die Indizes nach.

Technologiewerte stehen in der Region meist unter Druck. Händler verweisen auf einen Bericht des Wall Street Journal, der Zweifel an der Monetarisierung von KI-Investitionen befeuere. Dem Bericht zufolge hat OpenAI die eigenen Umsatz- und Nutzerziele verfehlt. Das habe bei Führungskräften des Unternehmens Befürchtungen geweckt, die massiven Ausgaben für Rechenzentren möglicherweise nicht mehr tragen zu können. Auch ein möglicher Börsengang könnte dadurch in Frage gestellt werden.

Im japansichen Technologiesektor fallen Softbank Group um 9,5 Prozent und NEC um 3,1 Prozent. Die Aktie des Autoherstellers Nissan Motor rückt um 3 Prozent vor, nachdem das Unternehmen seine Ergebnisprognose erhöht hat.

In Seoul verteuern sich LG Electronics um fast 9 Prozent. Anleger setzen darauf, dass das Unternehmen am Mittwoch starke Zahlen zum ersten Quartal vorlegen wird. Nach Vorlage überraschend guter Erstquartalszahlen gewinnen Samsung SDI 6,1 Prozent. Die Aktie des Stahlkonzerns Posco macht nachrichtenlos einen Sprung von rund 12 Prozent. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.716,70  -0,6    +0,0      08:00 
Topix 500 (Tokio)     2.941,63  +0,9   +10,6      08:00 
Kospi (Seoul)       6.677,37  +0,9   +58,5      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   25.752,60  -0,7    +0,5      10:00 
Shanghai-Composite     4.083,47  -0,1    +2,9      09:00 
Straits-Times (Singapur)  4.908,46  +0,3    +5,6      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   7.080,30  -0,4   -18,1      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.720,28  +0,2    +2,4      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Mo, 9:37 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1715  -0,0   1,1720     1,1729  -0,3 
EUR/JPY           186,24  -0,3   186,82     186,76  +1,2 
EUR/GBP           0,8654  -0,1   0,8659     0,8664  -0,7 
USD/JPY           158,98  -0,3   159,42     159,20  +1,5 
USD/KRW          1.472,00  -0,1  1.473,63    1.471,10  +2,2 
USD/CNY           6,8282  +0,1   6,8228     6,8265  -2,4 
USD/CNH           6,8292  +0,1   6,8252     6,8270  -2,1 
USD/HKD           7,8357  -0,0   7,8371     7,8368  +0,7 
AUD/USD           0,7184  0,0   0,7184     0,7170  +7,7 
NZD/USD           0,5899  -0,1   0,5905     0,5892  +2,5 
BTC/USD          76.899,41  -0,1 76.973,53    77.626,25 -12,3 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           97,42  +1,1    1,05      96,37 
Brent/ICE          109,40  +1,1    1,17     108,23 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.668,59  -0,3   -13,26    4.681,85 
Silber            74,57  -1,2   -0,93      75,50 
Platin           1.981,39  -0,1   -1,06    1.982,45 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

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April 28, 2026 00:58 ET (04:58 GMT)

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