The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.04.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.04.2026
ISIN Name
XS1401174633 HEINEKEN 16/26 MTN
CA135087R556 CANADA 24/26
US097023CH65 BOEING 19/26
XS2791030682 DZ BANK IS.A2574
XS2594123585 KEB HANA BK 23/26 MTN
US44332NAB29 H WORLD GROUP 21/26 CV
FR0013383213 CARREFOUR 18/26 MTN
DE000HLB4E97 LB.HESS.THR.CARRARA05I/17
US00440EAV92 CHUBB INA HD 15/26
XS1062900912 GENERALI 14/26 MTN
XS2475502832 ASN BANK NV 22/27 FLR
FR0014004AF5 AIR FRAN.KLM 21/26
XS2330932620 INCH.INT.AI. 21/26
XS2330272944 UZAUTO MOTOR 21/26 REGS
XS2338545655 COMP. BIDCO 21/26 REGS
XS2290806285 NEW MET.GLO. 21/26
US718172CR89 PHIL.MO.INT. 20/26
XS2250154494 GARF.HOLD.3 20/26 FLR
USP5015VAF33 GUATEMALA 16/26 REGS
ES0200002030 ADIF-ALTA VE. 18/26
DE000HLB2TR5 LB.HESS.THR.CARRARA05F/20
US225447AD33 WOLFSPEED INC. 20/26 CV
XS2168307333 AMPHEN.TECH. ANL.20/26
US172967KN09 CITIGROUP INC. 2026
US852234AJ27 BLOCK 20/26 CV
US06406FAC77 BK OF NY MELLON 2026
USG315APAG37 ENQUEST 22/27 REGS
US337932AR81 FIRSTENERGY 23/26 CV
XS1602547264 BANK AMERI. 17/27 FLR MTN
XS1402929746 ABU DHABI 16/26 MTN REGS
XS1401202517 HONGKONG ELEC.FI.16/26MTN
US45174HBC07 IHEARTCOMMU. 19/26
BE6313645127 WALLONNE,REG 19/26
USG8200TAD21 SINOP.G.O.D.16 16/26 REGS
DE000LB1P5H5 LBBW STUFENZINS 18/26
DE000HV2AMT6 UC-HVB PF 1893
DE000HLB3Q94 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05A/18
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.04.2026
ISIN Name
XS1401174633 HEINEKEN 16/26 MTN
CA135087R556 CANADA 24/26
US097023CH65 BOEING 19/26
XS2791030682 DZ BANK IS.A2574
XS2594123585 KEB HANA BK 23/26 MTN
US44332NAB29 H WORLD GROUP 21/26 CV
FR0013383213 CARREFOUR 18/26 MTN
DE000HLB4E97 LB.HESS.THR.CARRARA05I/17
US00440EAV92 CHUBB INA HD 15/26
XS1062900912 GENERALI 14/26 MTN
XS2475502832 ASN BANK NV 22/27 FLR
FR0014004AF5 AIR FRAN.KLM 21/26
XS2330932620 INCH.INT.AI. 21/26
XS2330272944 UZAUTO MOTOR 21/26 REGS
XS2338545655 COMP. BIDCO 21/26 REGS
XS2290806285 NEW MET.GLO. 21/26
US718172CR89 PHIL.MO.INT. 20/26
XS2250154494 GARF.HOLD.3 20/26 FLR
USP5015VAF33 GUATEMALA 16/26 REGS
ES0200002030 ADIF-ALTA VE. 18/26
DE000HLB2TR5 LB.HESS.THR.CARRARA05F/20
US225447AD33 WOLFSPEED INC. 20/26 CV
XS2168307333 AMPHEN.TECH. ANL.20/26
US172967KN09 CITIGROUP INC. 2026
US852234AJ27 BLOCK 20/26 CV
US06406FAC77 BK OF NY MELLON 2026
USG315APAG37 ENQUEST 22/27 REGS
US337932AR81 FIRSTENERGY 23/26 CV
XS1602547264 BANK AMERI. 17/27 FLR MTN
XS1402929746 ABU DHABI 16/26 MTN REGS
XS1401202517 HONGKONG ELEC.FI.16/26MTN
US45174HBC07 IHEARTCOMMU. 19/26
BE6313645127 WALLONNE,REG 19/26
USG8200TAD21 SINOP.G.O.D.16 16/26 REGS
DE000LB1P5H5 LBBW STUFENZINS 18/26
DE000HV2AMT6 UC-HVB PF 1893
DE000HLB3Q94 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05A/18
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