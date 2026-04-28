Hannover (ots) -Werkstatt, E-Bike-Ladestation, fahrradfreundliche Unterkunft finden und bei Schäden schnelle Hilfe erhalten Radelnde mit der linexo App. Wer sein Bike registriert, kann im Pannenfall einen Pick-Up Service sechs Monate gratis nutzen. Zum Start in die Fahrradsaison erwarten User neue Features: Eine Parkplatz-finden-Funktion und eine Live-Wetterwarnung. Auch Stadtradeln empfiehlt die App.Mit der linexo App haben Radfahrende ein digitales Multitool jederzeit dabei: Im Pannenfall oder bei Schäden zeigt der Finder die nächstgelegene Werkstatt, Schlauchautomat, Rettungspunkt und Polizeiwache. Auch E-Bike-Ladestationen und fahrradfreundliche Unterkünfte werden auf einer Karte angezeigt und helfen bei der Routenplanung. Neu sind die Live-Wetterwarnung und die Suche nach Abstellmöglichkeiten. Die "Mein Bike Parken"- Funktion führt zu nächstgelegenen Stellplatzflächen, an denen das Bike abgestellt oder in Fahrradgaragen und -parkhäusern eingeschlossen werden kann.Gratis: Pick-Up Service bei Pannen & FahrradpassWer liegenbleibt, kann über die linexo App einen Abhol-Service rufen. Dafür ist nur erforderlich, das eigene Fahrrad oder E-Bike in der App zu registrieren. Auch ohne Versicherung erhalten User für das neu hinterlegte Bike automatisch einen sechsmonatigen Gratis-Zugang zum Pick-up-Service. Mit der Registrierung des Bikes liegen im Fahrradpass außerdem alle wichtigen Infos vor, die im Fall eines Diebstahls von der Polizei benötigt werden.User, deren Bike mit einem linexo Komplettschutz (https://www.linexo.de/versicherung) (ab 6,50 Euro monatlich) abgesichert ist, können über die App Schäden melden und Vertragliches regeln.Stadtradeln: Sicher und motiviert Radkilometer sammelnAb Mai ist es wieder so weit: Bis September sammeln beim Stadtradeln Hunderttausende Menschen Radkilometer für ihre Kommune. Die linexo App unterstützt sie bei der Vorbereitung sowie im Pannenfall auf Wochenendtouren und gleichwohl auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkauf und zu anderen Erledigungen mit dem Rad. "Das ist eine echte Alltagshilfe! So steht dem gemeinsamen Kilometer-Sammeln nichts mehr im Weg", empfiehlt André Muno, Geschäftsführer von Klima-Bündnis Services, dem Initiator der jährlichen Fahrrad-Kampagne. Der Fahrradversicherer und Dienstradleasing-Anbieter linexo ist seit 2023 Partner der internationalen Fahrradkampagne (https://www.stadtradeln.de/partner-nationalpartner-2860922) und bringt Erfahrungen rund um Fahrradschäden und -schutz direkt in die Aktion ein. Das Ziel: Möglichst viele Menschen fürs Rad begeistern und beim "Dranbleiben" unterstützen.Die linexo App ist kostenfrei und kann auf iOS und Android genutzt werden: app.linexo.dePressekontakt:Julia-Maria Blesin | Tel: 0049 174 23 98 130 | E-Mail:j.blesin@linexo.com | www.linexo.deOriginal-Content von: linexo by WERTGARANTIE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173342/6263956