Hamburg (ots) -Die Stadtwerke stehen unter einem Transformationsdruck: Energiewende, Digitalisierung und Fachkräftemangel fordern Führung auf allen Ebenen heraus - doch wie gut ist Leadership in der Kommunalwirtschaft darauf vorbereitet? Dieser Frage geht ab sofort eine neue bundesweite Studie nach, die CEO der Zukunft gemeinsam mit dem Institut für Führung und Personalmanagement der Universität St. Gallen, dem Verband kommunaler Unternehmen e.V., Personio, Europas führendem Anbieter von HR-Software sowie einem Lenkungskreis aus sieben Stadtwerken initiiert hat. Sie richtet sich an Stadtwerke, Geschäftsführungen, Vorstände, HR-Verantwortliche sowie weitere Führungskräfte und Entscheider:innen. Sie soll Leadership in der Kommunalwirtschaft stärken sowie systematischer, vergleichbarer und zukunftsfähiger machen. Anfang 2027 werden die Ergebnisse veröffentlicht.Führung als Schlüsselfaktor der TransformationIm Mittelpunkt der Studie stehen die Fragen, wie gut Stadtwerke organisatorisch und kulturell auf die aktuellen Transformationsanforderungen vorbereitet sind und welche Voraussetzungen Führung heute erfüllen muss, um Veränderung wirksam zu gestalten.CEO der Zukunft übernimmt dabei die Gesamtkoordination und Trägerschaft des Projekts. "Das Besondere ist, dass bei der Studie die Perspektiven von Geschäftsführung, HR-Verantwortlichen und Führungskräften systematisch zusammengeführt werden, um ein ganzheitliches Bild von Führung in Stadtwerken zu ermöglichen. Das unterstreicht unseren Anspruch mit der Initiative CEO der Zukunft. Wir möchten Leadership in der Kommunalwirtschaft nicht nur als Zukunftsaufgabe benennen, sondern systematisch weiterentwickeln", so Dr. Jens Meier, Gründer von CEO der Zukunft und CEO der Stadtwerke Lübeck Gruppe.Wissenschaftliche Verantwortung liegt bei dem Institut für Führung und Personalmanagement der Universität St. GallenDas Projektteam von Prof. Dr. Heike Bruch, Direktorin des Instituts für Leadership und Personalmanagement, kümmert sich um die methodische Anlage der Studie - von qualitativen Initialinterviews über die Entwicklung der Fragebögen bis hin zu Analyse, Benchmarking und Publikation."Unsere Forschung ist darauf ausgerichtet, etwas in der Praxis zu bewegen. Das ist der Anspruch, mit dem wir an der Universität St. Gallen arbeiten: From Insight to Impact. Leadership in Stadtwerken ist ein hochrelevantes Feld, das bislang wissenschaftlich kaum beleuchtet wurde. Mit dieser Studie wollen wir das ändern - und Führungskräften in der Kommunalwirtschaft belastbare Erkenntnisse und konkrete Handlungsimpulse für ihre praktische Führungsarbeit an die Hand geben." sagt Prof. Dr. Heike Bruch.Studienaufbau und ZeitplanZum Projektstart sind qualitative Initialinterviews vorgesehen. Darauf aufbauend werden Fragebögen für C-Level, HR-Verantwortliche und Führungskräfte entwickelt. In der Feldphase sollen mindestens 50 Stadtwerke erreicht werden.Die Ergebnisse werden in verschiedenen Formaten aufbereitet, darunter ein Branchen-Benchmark-Bericht, wissenschaftliche Auswertungen sowie konkrete Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung von Führungskräften und Organisationen.Lenkungskreis sichert kommunale VerankerungDie inhaltliche Schärfung des Projekts begleitet ein Lenkungskreis aus sieben Stadtwerken. Den Vorsitz übernimmt Dr. Charlotte Beissel (Stadtwerke Düsseldorf)."Ich leite den Lenkungskreis dieser Studie aus voller Überzeugung, weil Leadership für die Zukunftsfähigkeit von Stadtwerken ein strategisches Thema ist. Die Studie kann Orientierung geben, Good Practices sichtbar machen und einen wertvollen Erfahrungs- und Wissenstransfer in der Branche anstoßen. Ich wünsche mir, dass sie Stadtwerke und Führungskräfte ermutigt, Leadership noch konsequenter als Zukunftsthema zu gestalten", sagt Dr. Charlotte Beissel. Weitere Mitglieder sind Eefje Pompen (enercity), Caspar Baumgart (WEMAG), Sebastian Jurczyk (Stadtwerke Münster GmbH), Vera Weidemann (EWE AG), Magdalena Weigel (N-ERGIE AG) und Hans-Martin Hellebrand (Badenova). Damit fließen Perspektiven und Erfahrungen aus der kommunalen Praxis unmittelbar in das Projekt ein.VKU und Personio als ProjektpartnerUnterstützt wird die Studie von zwei Partnern: Der VKU (Verband kommunaler Unternehmen e. V.) stärkt die Anschlussfähigkeit an die kommunale Praxis und den Nutzen für die Branche. Personio setzt Impulse mit Blick auf moderne HR-Strukturen, digitale Prozesse und die strukturellen Voraussetzungen wirksamer Führung. Gemeinsam ermöglichen beide Partner, Führung sowohl als kulturelle Aufgabe zu betrachten, als auch im Zusammenspiel mit den organisatorischen Rahmenbedingungen, die gute Führung im Alltag erst möglich machen.Dr. Heiko Schäffer, Geschäftsführer Abteilung Zentrale Dienste, Digitales und Personalfragen des VKU, sagt: "Die Studie gibt uns die Chance, unseren Mitgliedern erstmals einen fundierten Benchmark und konkrete Orientierung für die Weiterentwicklung von Führung in Stadtwerken an die Hand zu geben. Dass Wissenschaft, kommunale Praxis und der VKU hier zusammenkommen, macht das Projekt für die Mitglieder besonders wertvoll."David Duczek, Abteilungsleiter Öffentlicher Sektor bei Personio, sagt: "Wir fördern die Studie, weil zukunftsfähige Führung nicht nur eine Frage von Haltung ist, sondern auch von den richtigen HR-Strukturen und durchgängig digitalisierten Prozessen. Wenn es gelingt, administrative Aufwände zu reduzieren und Führungskräfte gezielt zu stärken, entsteht mehr Raum für strategische Führung, wirksame Zusammenarbeit und echte Transformation."Weitere Informationen finden Interessierte unter: https://ceo-der-zukunft.de/leadership-studieÜber CEO der ZukunftCEO der Zukunft ist eine 2025 gegründete bundesweite Initiative für die Kommunalwirtschaft mit dem Ziel, die besten Köpfe für die Branche zu gewinnen und Zukunftsthemen erfolgreich umzusetzen. Ein zentraler Baustein ist das Cross-Mentoring-Programm mit über 30 Top-CEOs deutscher Stadtwerke und Kommunalunternehmen als Mentor:innen.Gründer: Prof. Dr. Friedemann Schulz von Thun und Dr. Jens MeierGeschäftsführung und Programmleitung: Felix Schulz von ThunPressekontakt:E-Mail: team@ceo-der-zukunft.deOriginal-Content von: AKOMM Akademie für Kommunale Führung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181160/6263960