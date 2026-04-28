© Foto: Johannes Neudecker - dpaAusgerechnet in Europa wird BYD von schweren Vorwürfen eingeholt: Arbeiter sollen in Ungarn unter extremen Bedingungen geschuftet haben. Für den Tesla-Rivalen kommt der Fall zur Unzeit. Die Aktie dreht ins Minus.BYD wollte Europa erobern. Jetzt gerät ausgerechnet das neue Vorzeigeprojekt in Ungarn zum politischen Risiko. Nach Informationen von CNBC wurde der chinesische Elektroauto-Riese im Europäischen Parlament wegen mutmaßlicher Arbeitsrechtsverstöße auf der Baustelle seines Werks in Szeged thematisiert. Der Vorwurf wiegt schwer: Von BYD beauftragte Bauunternehmen sollen laut einem Bericht der Organisation China Labor Watch Tausende Beschäftigte 7 Tage pro Woche und teils mehr als 12 …Den vollständigen Artikel lesen
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