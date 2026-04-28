Frankfurt am Main (ots) -Das Deutsche Jazzfestival Frankfurt 2026 lädt vom 13. bis 17. Oktober zu fünf Tagen zeitgenössischem Jazz von internationalem Rang ein. Mit dabei sind Künstlerinnen und Künstler wie Emma Rawicz, Émile Parisien, Louis Sclavis oder Norma Winstone und weitere prägende Vertreterinnen und Vertreter der europäischen Szene inklusive der hr-Bigband. Der Vorverkauf startet am heutigen 28. April.Zum ersten Mal beginnt das Festival am Dienstag, 13. Oktober, mit einem Abend im Foyer des hr-Sendesaals. Eine Soloperformance des Frankfurter Saxofonisten Christof Lauer und ein Set des Neufrankfurters Nicolai Thärichen mit seinem Tentett bilden dabei den Rahmen für die Verleihung des Frankfurter Jazzstipendiums.Mit Andrés Coll eröffnet ein aufgehender Stern der europäischen Szene den Mittwoch, 14. Oktober, im hr-Sendesaal. Er bewegt sich mit seiner hochkarätig besetzten Band virtuos und temperamentvoll zwischen Ibiza und Afrika, Folklore und Jazz. Anschließend entführt Altmeister Louis Sclavis mit langen Melodie- und Spannungsbögen in seine Imagination des indischen Subkontinents, bevor die hr-Bigband den hessischen Gitarrenhelden Ali Neander als Jazzrockvirtuosen von internationalem Format präsentiert.Saxofonist Darius Blair und Gitarrist Finn Heine feiern am Donnerstag, 15. Oktober, im hr-Sendesaal ihren ersten Auftritt beim Deutschen Jazzfestival mit einer eigens komponierten Suite für ihre Band, ein Vokalensemble und die US-amerikanische Vibrafonistin Sasha Berliner. Die US-amerikanische Pianistin Myra Melford feiert die Kunst Cy Twomblys, aber auch die des spontanen Dialogs mit ihren hochkarätigen Mitmusikerinnen, bevor das österreichische Septett Shake Stew zur Feier seines zehnten Geburtstags zusammen mit der Flötistin Naïssam Jalal seine ureigene Mischung aus ansteckendem Groove und eruptiver Improvisation inszeniert.Die Clubnacht am Freitag, 16. Oktober, feiert ihren fünften Geburtstag. Sie ist das Forum für die Clubs und Veranstalter, die das ganze Jahr über für ein vielfältiges Angebot von Live-Jazz in Frankfurt sorgen. Die Jazzinitiative präsentiert in der Romanfabrik die Schweizer Komponistin und Saxofonistin Sarah Chaksad mit ihrem Sextett. In der Denkbar, die zum ersten Mal dabei ist, tritt das Tom Schlüter Trio feat. Alberto Menendez auf. Mit Jazzkeller (Steve Carrington Triofinity) und Dondorf Druckerei sind außerdem die älteste und die jüngste Jazzlocation der Stadt mit im Boot. Die Fabrik sorgt im Konzertsaal Bonifatius für einen in die Beine gehenden Mix aus Beats und Improvisation mit "DER SALON TANZT! Live & DJ & DJ & LIVE". Weitere Orte und Acts werden demnächst bekannt gegeben.Der dritte und letzte Abend, 17. Oktober, im hr-Sendesaal beginnt mit einem Shooting Star des europäischen Jazz: Die britische Saxofonistin Emma Rawicz, gerade bei den britischen Jazz FM Awards als "UK Jazz Artist of the Year" ausgezeichnet, bekommt dafür eine "Carte Blanche" von der hr-Bigband. Nach ihr lässt sich Norma Winstone, die Altmeisterin des europäischen Jazzgesangs, auf eine kammermusikalische Begegnung mit dem 50 Jahre jüngeren Tastenvirtuosen Elliot Galvin ein, bevor Émile Parisien mit seinem Quartett "Floating" den virtuos-beseelten Schlussakzent setzt.Programm Deutsches Jazzfestival 2026Dienstag, 13. Oktober, 19 Uhr, Foyer des hr-Sendesaals- Christof Lauer "Odyssea Sonorum"- Verleihung des Frankfurter Jazzstipendiums mit kurzem Set der Preisträgerin/des Preisträgers- Thärichens TentettMittwoch, 14. Oktober, 19 Uhr, hr-Sendesaal- Andrés Coll "Odyssey" feat. Majid Bekkas- Louis Sclavis Quartet "India"- Ali Neander meets hr-Bigband "Guitar Unlimited"Donnerstag, 15. Oktober, 19 Uhr, hr-Sendesaal- Darius Blair / Finn Heine Project feat. Sasha Berliner "Sketches of Frankfurt"- Myra Melford's Fire and Water Quintet- Shake Stew feat. Naïssam JalalFreitag, 16. Oktober, Clubnacht- Jazzinitiative in der Romanfabrik: Sarah Chaksad Sextett- Jazzkeller: Steve Carrington Triofinity- Denkbar: Tom Schlüter Trio feat. Alberto Menendez- Dondorf Druckerei- Die Fabrik im Konzertsaal Bonifatius: DER SALON TANZT! Live & DJ & DJ & LIVE- Weitere Orte und Acts werden demnächst bekannt gegebenSamstag, 17. Oktober, 19 Uhr, hr-Sendesaal- hr-Bigband feat. Emma Rawicz "Carte Blanche"- Norma Winstone / Elliot Galvin- Émile Parisien "Floating"Weitere Programmdetails und Aktualisierungen auf hr2.deTickets- Foyer des hr-Sendesaals: 29 Euro (für Publikum U30 15 Euro, limitiertes Angebot)- hr-Sendesaal: 49 Euro (U30 25 Euro, limitiertes Angebot) und als 3-Tagesticket hr-Sendesaal 135 Euro (U30 70 Euro, limitiertes Angebot)Die Tickets sind erhältlich auf hr-ticketcenter.de oder telefonisch unter 069 155-2000.Tickets für die Clubnacht sind direkt über die beteiligten Clubs erhältlich, sobald der jeweilige Vorverkauf beginnt.Pressefotos zum Deutschen Jazzfestival Frankfurt gibt es im Download-Bereich.Das Deutsche Jazzfestival Frankfurt 2026 ist eine Veranstaltung des Hessischen Rundfunks/hr2-kultur in Zusammenarbeit mit der Stadt Frankfurt am Main/Dezernat für Kultur und Wissenschaft, der Fabrik, dem Jazzkeller, der Jazz-Initiative in Kooperation mit der Romanfabrik, der Denkbar, der Dondorf Druckerei und weiteren.Zur hr-Presseseite (https://www.hr.de/presse/index.html)Pressekontakt:PressereferentinJanina SchmidTel.: 069 155 4498E-Mail: janina.schmid@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6263982