Während Anleger auf die Impulse der Fußball-WM und die Adidas-Zahlen am Mittwoch schauen, haben die Herzogenauracher am Wochenende in London bereits ein Ausrufezeichen gesetzt: Gleich 2 Läufer blieben erstmals in einem offiziellen Marathon unter 2 Stunden - beide in Adidas-Schuhen. Es war die Sportnachricht des Wochenendes und für Adidas kam sie zur perfekten Zeit. Beim London Marathon ist erstmals ein Mensch in einem offiziellen Wettkampf einen Marathon in unter 2 Stunden gelaufen. Der Kenianer Sabastian Sawe gewann das Rennen in 1:59:30 Stunden und stellte damit einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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