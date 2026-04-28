Emstek (ots) -Mit manchen Rädern muss man sich nicht festlegen - sei es morgens zur Arbeit fahren, am Wochenende eine lange Tour begleiten und zwischendurch auch mal über Schotterwege rollen. Genau aus dieser Idee heraus ist das Endeavour L Touring (https://www.kalkhoff-bikes.com/de_de/endeavour-l-touring) des norddeutschen Traditionsherstellers Kalkhoff entstanden: ein E-Bike, das Trekking-Komfort mit der Dynamik der Gravelwelt verbindet.Der Lenker ist ein klares Statement in Richtung sportliches Fahren. Doch dahinter steckt mehr als nur Stil. Mehrere Griffpositionen sorgen für Komfort auf langen Strecken, während breite Reifen und eine ausgewogene Geometrie auch abseits des Asphalts Sicherheit geben. Gleichzeitig bleibt das Rad voll alltagstauglich: mit Gepäckträger, Schutzblechen, Lichtanlage mit Bremslicht und zahlreichen Montagemöglichkeiten für Taschen oder Zubehör.Auch technisch zeigt das Endeavour L Touring seine besondere Idee. Der Bosch Performance Line SX Motor bringt dynamische Unterstützung für lange Distanzen, während die elektronische TRP E.A.S.I. Automatikschaltung im Hintergrund arbeitet und stets den passenden Gang wählt. Das Ergebnis: Ein E-Bike für Menschen, die sich nicht zwischen Alltag und Abenteuer entscheiden wollen. Ein Rad, das pendelt, reist, erkundet - und das sich eben nicht festlegen will.Jonni Schäfer, Produktmanager bei Kalkhoff, betont die Vision hinter dem neuen Modell: "Mit dem Endeavour L Touring wollten wir ein Rad schaffen, das sich intuitiv an das Leben unserer Kunden anpasst. Es ist ein Bike für alle, die sportliche Leichtigkeit suchen, ohne auf die bewährte Kalkhoff-Sicherheit und den hohen Alltagsnutzen verzichten zu wollen. Das Zusammenspiel aus dem leichten Bosch SX-System und der automatischen, elektrischen Schaltung sorgt für ein tolles Fahrerlebnis."Dieses wegweisende E-Trekking-Modell ist ab April 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 4.199 EUR im autorisierten Fachhandel erhältlich. Es richtet sich an anspruchsvolle Nutzer, die ein vielseitiges Leichtgewicht suchen, das sowohl technisch als auch optisch keine Wünsche offenlässt.GRAVEL-DNASportlicher Look trifft auf vielseitige Funktion. Der Dropbar-Lenker, breite Reifen und eine komfortorientierte Geometrie bringen Gravel-Feeling ins Trekkingsegment - für Asphalt, Schotter und lange Touren.INTELLIGENTE SCHALTUNGDie elektronische TRP E.A.S.I. 11-Gang-Schaltung arbeitet automatisch, halbautomatisch oder manuell. Motor und Schaltung kommunizieren miteinander und wählen stets den passenden Gang - für flüssiges, komfortables Fahren.REICHWEITE & ALLTAGSTAUGLICHKEITDer entnehmbare 400 Wh Akku lässt sich einfach laden und bei Bedarf mit einem 250 Wh Range-Extender auf bis zu 650 Wh erweitern. Gepäckträger, viele Anschraubmöglichkeiten und eine Lichtanlage machen das Rad gleichzeitig voll touren- und alltagstauglich.Pressekontakt:Tim Jost-BurkeT: +49 170 587 405 2E: tim.jost-burke@kalkhoff-bikes.comW: https://www.kalkhoff-bikes.com/de_de/endeavour-l-touringOriginal-Content von: Kalkhoff Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174951/6264015