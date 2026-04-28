BÖRSE AKTUELL: Ölpreis auf dem höchsten Stand seit dem 7. April, Unsicherheit an der Wall Street vor der Fed-Sitzung

Die Märkte zeigen sich nach den starken Gewinnen der vergangenen Tage leicht schwächer, bleiben jedoch nahe ihrer Höchststände. Anleger richten ihren Fokus aktuell auf bevorstehende Quartalszahlen großer Technologiekonzerne wie Microsoft, Alphabet und Meta Platforms sowie auf geldpolitische Signale der Zentralbanken im Kontext geopolitischer Spannungen.

Vor Börsenstart in den USA veröffentlichen unter anderem Coca-Cola, General Motors und UPS ihre Geschäftszahlen. Am Nachmittag stehen zudem wichtige Konjunkturdaten an: die Veränderung der US-Beschäftigung laut ADP sowie das Verbrauchervertrauen des Conference Board.

Nach Handelsschluss folgen weitere Unternehmensberichte, darunter Visa und Starbucks. Besonders im Fokus der Markt News steht die morgige Zinsentscheidung der US-Notenbank. Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen unverändert lässt, während die Aussagen von Jerome Powell genau analysiert werden.

Markt News: Tech-Giganten und Geldpolitik im Fokus

Die jüngste Rallye verliert etwas an Dynamik, auch bedingt durch steigende Ölpreise. Dennoch bleibt der Aufwärtstrend intakt - der S&P 500 steuert auf den besten Monatsabschluss seit 2020 zu. Die Aufmerksamkeit liegt auf den Ergebnissen der größten IT-Unternehmen, deren kombinierte Marktkapitalisierung über 16 Billionen US-Dollar beträgt und etwa ein Viertel des Index ausmacht....

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