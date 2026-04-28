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SphingoTec führt ELISA sphingotest penKid ein, um breite Nutzung des Nierenbiomarkers für Forschungszwecke zu ermöglichen



28.04.2026 / 08:50 CET/CEST

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Neuer ELISA sphingotest penKid ermöglicht einfache Messung des Nierenfunktionsbiomarkers Proenkephalin 119-159 (penKid) mit Standardlaborgeräten.

Der einzig verfügbare Test, der mit SphingoTec's Referenz-Chemilumineszenz-Assay übereinstimmt - entwickelt auf Grundlage patentierter Technologie für hohe Sensitivität und konsistente Ergebnisse über Plattformen hinweg.

Hennigsdorf, Deutschland - 28 April 2026 - SphingoTec GmbH kündigt die Einführung des ELISA sphingotest penKid an, eines neuen Assays, der die Testung seines proprietären Biomarkers für Forschungslaboren und pharmazeutische Partner zugänglich macht. Der Test bietet gleichzeitig Benutzerfreundlichkeit und Präzision und erleichtert wissenschaftliche Untersuchungen der menschlichen Nierenfunktion sowohl im akut- und intensivmedizinischen Kontext, als auch in verwandten Bereichen.



Reaktion auf hohe Nachfrage aus der Forschung

Die Einführung folgt auf die steigende Nachfrage von klinischen Wissenschaftlern, penKid zu untersuchen - einen Biomarker, der den aktuellen Zustand der Nierenfunktion in kritisch kranken Patienten dynamisch widerspiegelt. Während SphingoTec's hoch sensibler sphingotest penKid-Assay als Referenzmethode für klinische Forschung und diagnostische Assays von Lizenzpartnern dient, sind die dafür erforderlichen technischen Vorraussetzungen in Forschungslaboren oftmals nicht verfügbar.



Der neue ELISA sphingotest penKid ermöglicht Forschern nun weltweit die Nutzung von SphingoTec's patentierter Detektionstechnologie mit Standardphotometern und erweitert so penKid-Testkapazitäten auf ein breiteres Laborspektrum.



Bewährte Performance und Datenkontinuität

Der ELISA sphingotest penKid zeigt eine hohe Korrelation mit SphingoTec's Referenz-Chemilumineszenz-Assay und gewährleistet so aussagekräftige, konsistente Ergebnisse über verschiedene Assay-Plattformen hinweg. Beide Methoden basieren auf der gleichen hochsensitiven Technologie zur Detektion von penKid bis in den pikomolaren Konzentrationsbereich.



Forscher können dank dieses Technologietransfers auf die gleiche analytische Präzision vertrauen, auf der zahlreiche klinische Studien basieren, um penKid als relevanten Nierenfunktionsbiomarker zu validieren. Das robuste Design und die deutsche Herstellung sichern Qualität und höchste Reproduzierbarkeit.



Mit diesem ELISA reagiert SphingoTec auf zunehmend verfügbare, nicht-validierte Assays von Drittherstellern und mahnt Forscher, durch den Einsatz solcher Tests nicht die Qualität der eigenen Forschungsergebnisse zu riskieren - Messungen mit unvalidierten Tests sind durch methodische Unterschiede oftmals verzerrt und reflektieren nicht die Biomarker-Leistung.



Ergänzende Ansätze für klinische Nutzung und Forschung

SphingoTec verfolgt seine klinische penKid-Strategie durch Auslizensierung an Diagnostikpartner wie Boditech Med, die ein IVDR-zertifiziertes Assay für Routine- und POC-Diagnostik anbieten. Der neue ELISA sphingotest penKid wiederum zielt auf den Einsatz in der klinischen und translationalen Forschung ab. So stärkt SphingoTec wissenschaftliche Kooperationen und eröffnet die Messung des Biomarkers durch verschiedenste Einrichtungen.



"Die Entwicklung des ELISA sphingotest penKid unterstreicht unser Engagement für eine bessere Diagnostik für kritisch kranke Patientinnen und Patienten", sagte Deborah Bergmann, Geschäftsführerin und CEO von SphingoTec GmbH. "penKid bietet ein breites Potenzial jenseits validierter Anwendungen, um Forschung in nierenrelevanten Bereichen voranzutreiben. Wir ermutigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit, penKid einzusetzen, um medizinische Innovationen zu beschleunigen und schlussendlich die Patientenversorgung zu verbessern."





Über SphingoTec

SphingoTec GmbH ("SphingoTec"; Hennigsdorf bei Berlin, Deutschland) ist ein Biomarker-Unternehmen, das sich auf die Auslizensierung innovativer Lösungen für die Diagnose, Prognose und Überwachung akuter Erkrankungen konzentriert. SphingoTec bringt seine Biomarker bis zur Marktreife und arbeitet mit IVD-Unternehmen zusammen, um sie auf verschiedenen IVD-Plattformen verfügbar zu machen. Zum proprietären Biomarker-Portfolio gehören Proenkephalin A 119-159 (penKid), ein Biomarker zur Beurteilung der Nierenfunktion bei kritischen Erkrankungen, sowie bioaktives Adrenomedullin 1-52 (bio-ADM), ein Biomarker zur Beurteilung der Endothelfunktion bei Erkrankungen wie Sepsis oder dem Herzversagen. Erfahren Sie mehr unter www.sphingotec.com



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