EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.rlbv.at/geschaeftszahlen
28.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen
|Rheinstraße 11
|6900 Bregenz
|Österreich
|Internet:
|www.rlbv.at
|Ende der Mitteilung
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2316220 28.04.2026 CET/CEST
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