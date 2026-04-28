Sie war primär von massiven Energiekostensteigerungen und einer gedämpften Nachfrage geprägt. Doch das Blatt wendet sich: Eine voraussichtliche Entspannung an den Energiemärkten - flankiert von der Aussicht auf eine stabilisierte Rohstoffversorgung durch eine baldige Wiederöffnung strategischer Handelswege wie der Straße von Hormus - könnte den lange erwarteten Kurs-Turnaround einläuten.
Viele Branchenschwergewichte notieren trotz operativer Erholungsanzeichen noch immer deutlich unter ihren historischen Bewertungen. Für Anleger bietet dieses Szenario eine doppelte Chance: Zum einen das Potenzial für signifikante Kursgewinne bei einer Markterholung, zum anderen eine oft überdurchschnittliche Dividendenrendite, die in volatilen Phasen als stabiler Puffer dient.
In der heutigen TB-Daily finden Sie drei europäische Kaufkandidaten, die für den Turnaround bereitstehen.
Viele Branchenschwergewichte notieren trotz operativer Erholungsanzeichen noch immer deutlich unter ihren historischen Bewertungen. Für Anleger bietet dieses Szenario eine doppelte Chance: Zum einen das Potenzial für signifikante Kursgewinne bei einer Markterholung, zum anderen eine oft überdurchschnittliche Dividendenrendite, die in volatilen Phasen als stabiler Puffer dient.
In der heutigen TB-Daily finden Sie drei europäische Kaufkandidaten, die für den Turnaround bereitstehen.
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