Rheda-Wiedenbrück (ots) -Vitamin C ist einer der wichtigsten Nährstoffe für den menschlichen Körper: Es trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei und ist gleichzeitig essenziell für die Bildung von Kollagen, das die Grundlage eines gesunden Stützgewebes bildet. Wer also häufig mit Infekten, Cellulite oder Dehnungsstreifen zu kämpfen hat, sollte einen Blick auf die eigene Nährstoffversorgung werfen. Pflüger bietet mit Vitamin C Pflüger PUR und den Schüßler-Salzen Nr. 1 und Nr. 11 drei aufeinander abgestimmte Präparate, die Körper und Abwehrkraft gezielt von innen heraus unterstützen.Bindegewebe: Weit mehr als eine Frage der OptikDas Bindegewebe ist als größtes Gewebe des menschlichen Körpers weit mehr als nur ein Stützgerüst. Es umhüllt Organe, Muskeln, Nerven und bildet eine wichtige Schutzbarriere gegen Krankheitserreger. Ist dieses Netzwerk geschwächt, z. B. durch einen gestörten Mineralhaushalt, können Erreger leichter eindringen und die Folgen weit über sichtbare Hautveränderungen hinausgehen. Chronische Schmerzen, Gelenkbeschwerden oder eine erhöhte Anfälligkeit für Infekte sind mögliche Konsequenzen.Mineralstoffe als Schlüssel für gesundes BindegewebeFür ein gesundes, widerstandsfähiges Bindegewebe braucht der Körper die richtigen Nährstoffe. Silizium (Kieselsäure) und Vitamin C gelten als essenziell für die Bildung von Kollagen, dem wichtigsten Strukturprotein für Elastizität und Festigkeit. Ist der Körper nicht ausreichend mit diesen Stoffen versorgt, leidet die Qualität des Bindegewebes spürbar. Eine Übersichtsarbeit belegt den positiven Einfluss von Silizium auf die Kollagensynthese in Bindegewebszellen. Ein ausgeglichener Mineralhaushalt ist daher nicht nur für die äußere Erscheinung, sondern auch für die innere Widerstandskraft von Bedeutung.Das Schüßler-Duo für Haut und BindegewebeSchüßler-Salz Nr. 1 - Calcium fluoratum: Das Salz der Haut und des Bindegewebes. Calcium fluoratum ist natürlicherweise in Knochen, Zahnschmelz, Sehnen und Bändern sowie der Hautoberschicht und im Bindegewebe enthalten. Es unterstützt die Haut und das Bindegewebe und ist die perfekte Ergänzung für einen gesunden Lebensstil.Schüßler-Salz Nr. 11 - Silicea (Kieselerde): Das Salz der Haut, Haare und des Bindegewebes unterstützt schwaches Stütz- und Bindegewebe. Silicea findet sich im Bindegewebe, in der Hautoberschicht sowie in Haaren, Nägeln und Knochen. Es wird von allen Mineralstoffen am häufigsten im Körper gebraucht. Das Schüßler-Salz Nr. 11 lässt sich ideal mit der Nr. 1 kombinieren und ergänzt die Wirkung auf Haut und Bindegewebe.Tipp: Die Mineralstoff-Lotion S (Pflüger) für die tägliche Pflege der Körperhaut. Mit feuchtigkeitsspendenden Avocado- und Jojobaöl unterstützt sie die Schutzfunktion der Haut und hilft dabei, die Spannkraft der Haut zu erhalten.Vitamin C als starker Begleiter für Kollagen und AbwehrOhne Vitamin C kann der Körper kein Kollagen bilden. Das Vitamin trägt nachweislich zur normalen Kollagenbildung für die Funktion von Haut, Knochen, Knorpel und Blutgefäßen bei. Gleichzeitig schützt es als Antioxidans die Zellen vor oxidativem Stress und unterstützt die normale Funktion des Immunsystems. Ein Mangel kann sich in Müdigkeit, verlangsamter Wundheilung und einer geschwächten Abwehr bemerkbar machen. Vitamin C Pflüger PUR ist ein hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel für eine bedarfsgerechte und gut verträgliche Versorgung. In Kombination mit den Schüßler-Salzen entsteht so ein ganzheitliches Trio für Bindegewebe, Haut und Abwehrkraft.So stärken Sie Ihr Bindegewebe im AlltagWer sein Bindegewebe stärkt, tut gleichzeitig etwas für seine Abwehrkraft:- Ausreichend trinken: Mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser oder ungesüßten Tee täglich halten das Bindegewebe geschmeidig.- Regelmäßige Bewegung: Ausdauer- und Kraftübungen fördern die Durchblutung und stärken das Stützgewebe.- Ausgewogene Ernährung: Lebensmittel reich an Silizium, z. B. Hirse oder Hafer, liefern den natürlichen Mineralstoff für das Bindegewebe.- Wechselduschen: Der kalte und warme Wechsel regt die Durchblutung an und kräftigt das Gewebe.- Schüßler-Salze gezielt einsetzen: Nr. 1 und Nr. 11 können als natürliche, nebenwirkungsfreie Ergänzungen in den Alltag integriert werden.- Vitamin C nicht vergessen: Kann der tägliche Vitamin C-Bedarf durch Lebensmittel wie rohe Paprika oder roher Brokkoli nicht gedeckt werden, empfiehlt sich eine Supplementierung mit Nahrungsergänzungsmitteln wie dem Vitamin C Pflüger PUR.Pflüger - Qualität made in GermanyDas Homöopathische Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG ist Experte für Schüßler-Salze, homöopathische Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel. Zum Sortiment gehören 27 Schüßler-Salze in fünf verschiedenen Darreichungsformen, weitere Mineralstoff-Präparate, Pflüger PUR Vitamine und Mineralstoffe, mehr als 130 homöopathische Komplexmittel und 10 beliebte homöopathische Einzelmittel Globuli Pflüger im Globulispender. Die hohe Qualität der Präparate stellt das Familienunternehmen mit ökologischer Firmenphilosophie durch eine eigene Produktion direkt vor Ort in Rheda-Wiedenbrück sicher. Pflüger beschäftigt 130 Mitarbeiter und feierte 2024 sein 75-jähriges Firmenjubiläum.Weiterführende Informationen unter www.pflueger.deSchüßler-Salz Nr. 1, 400 Tabletten, PZN 06318737, UVP 16,95 EURSchüßler-Salz Nr. 11, 400 Tabletten, PZN 06320042, UVP 16,95 EURVitamin C Pflüger PUR, 120 Kapseln, PZN 19160835, UVP 19,90 EURPressekontakt:Homöopathisches LaboratoriumAlexander Pflüger GmbH & Co. KGJana HollenbeckPR und ÖffentlichkeitsarbeitRöntgenstraße 433378 Rheda-WiedenbrückTel.: +49 5242-9472-149Fax: +49 5242-9472-3149E-Mail: j.hollenbeck@pflueger.deOriginal-Content von: Homöopathisches Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153568/6264037