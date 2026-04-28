Dortmund (ots) -Die Continentale zählt laut einer Studie von ServiceValue zu den besten Ausbildungsbetrieben 2026 unter den Versicherern in Deutschland. Zugleich hat sie im aktuellen Reputationsranking der Versicherungsunternehmen deutlich zugelegt. Im Ausbildungsranking belegt der Continentale Versicherungsverbund, zu dem die Marken Continentale, EUROPA und Mannheimer gehören, den dritten Platz. Im Reputationsranking sprang er vom 21. auf den 4. Rang.Studie von ServiceValueDie Studie zu den Ausbildungsbetrieben wurde von der Kölner Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue durchgeführt und basiert auf einem Social-Media-Monitoring sowie einem strukturierten Online-Fragebogen an die untersuchten Unternehmen. Im Monitoring wurden rund 2,3 Millionen Nennungen zu etwa 16.800 Unternehmen im Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis 31. Januar 2026 ausgewertet. Zusätzlich flossen die Angaben der Unternehmen aus dem Fragebogen in die Bewertung ein.Ausbildung mit Perspektive"Die Auszeichnung freut uns sehr. Sie ist eine Bestätigung für das große Engagement unserer Ausbilderinnen und Ausbilder sowie für unseren Anspruch, jungen Menschen eine fundierte, praxisnahe und zukunftsorientierte Ausbildung zu bieten", sagt Alf N. Schlegel, Personalvorstand im Continentale Versicherungsverbund. Die Unternehmen setzen auf eine breite und vielseitige Nachwuchsförderung. Aktuell absolvieren rund 200 Auszubildende und dual Studierende ihre Ausbildung bei der Continentale in zehn verschiedenen Ausbildungsmodellen. Die Übernahmequote liegt seit Jahren bei rund 90 Prozent.Starkes Signal bei ReputationAuch im Reputationsranking der Versicherungsunternehmen zeigt sich die positive Entwicklung der Continentale. Der Verbund verbesserte sich deutlich und gehört damit zu den größten Aufsteigern der Branche. Besonders in den Dimensionen Nachhaltigkeit und Arbeitgeber erreichte die Continentale überdurchschnittliche Werte. Die Analyse des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) basiert auf mehr als 300.000 reputationsrelevanten Online-Erwähnungen aus redaktionellen Medien, Presseportalen, sozialen Netzwerken, Foren, Blogs und Bewertungsplattformen im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025. Herausgeber des Rankings ist die Beratungsgesellschaft PER Agency in Kooperation mit dem IMWF."Das positive Abschneiden in beiden Rankings unterstreicht den Stellenwert, den die Continentale einer verantwortungsvollen Arbeitgeber- und Ausbildungskultur beimisst ", so Alf N. Schlegel.Über den Continentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitIm Continentale Versicherungsverbund haben sich starke Partner zusammengeschlossen: Die Continentale Versicherung bietet privaten und gewerblichen Kunden modernen Schutz aus einer Hand. Die Mannheimer Versicherung ist auf maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Privatkunden und das mittelständische Gewerbe spezialisiert. Abgerundet wird das Angebot durch die Direktversicherer EUROPA-Versicherungen.Das Handeln des Verbundes ist geprägt vom Gedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeiter. Oberster Grundsatz der Unternehmen ist es, seriös, vorausschauend und partnerschaftlich zu agieren. Das Ergebnis sind aufrichtige, oftmals lebenslange Partnerschaften auf Augenhöhe.Weitere Informationen zum Einstieg in die berufliche Zukunft bei der Continentale Versicherung finden Sie unter www.continentale.de/karriere-einstieg-schuelerinnen-schueler (https://www.continentale.de/karriere-einstieg-schuelerinnen-schueler)Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12076/6264030