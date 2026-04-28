Bereitstellung einer hochverfügbaren Recheninfrastruktur für die nahtlose Bereitstellung von KI-Agenten, höhere Ressourceneffizienz und Zuverlässigkeit auf Enterprise-Niveau.

KAYTUS, ein führender Anbieter von KI-Infrastruktur und Flüssigkeitskühlungslösungen, hat heute neue Funktionen seiner MotusAI-KI-DevOps-Plattform vorgestellt, um die Bereitstellung von KI-Agenten der Enterprise-Klasse zu beschleunigen. Durch eine optimierte dreistufige Integration mit dem OpenClaw-Framework bietet MotusAI die Recheninfrastruktur, Ressourcenorchestrierung und den Betriebsunterstützung, die erforderlich sind, um Bereitstellungsprobleme zu beheben und KI-Agenten die Skalierung von der frühen Experimentierphase bis zum zuverlässigen Einsatz in Unternehmen zu ermöglichen.

Zentrale Herausforderung für KI-Agenten auf Unternehmensniveau: Garantierte Zuverlässigkeit und Leistung

Während sich die KI-Landschaft von Chatbots hin zu KI-Agenten wandelt, stehen Unternehmen vor einer grundlegenden Einschränkung: Der Wert selbst des fortschrittlichsten großen Sprachmodells (LLM) hängt von der Stabilität und Leistung der zugrunde liegenden Ausführungsinfrastruktur ab. Derzeit schränken drei wesentliche Engpässe die Fähigkeit von KI-Agenten ein, konsistente Leistung und einen nachhaltigen ROI zu liefern:

Kapazitätsverschwendung: Herkömmliche Bereitstellungsansätze mit einem Modell pro GPU führen oft zu einer erheblichen Unterauslastung der Ressourcen, insbesondere wenn Zusatzmodelle wie Embedding und OCR einbezogen werden, was letztlich die Betriebskosten in die Höhe treibt. Latenz und Ausführungsfehler: Mehrstufige KI-Agenten-Workflows reagieren sehr empfindlich auf Schwankungen in der Inferenzleistung. Selbst geringfügige Spitzen in der Latenz der Inferenzantworten können die Ausführungslogik unterbrechen und bei lang andauernden oder mehrstufigen Workflows zu Aufgabenfehlern führen. Verwaltungskomplexität: Fragmentierte Modell-APIs, unterschiedliche Sicherheitsanforderungen und schwankende Rechenanforderungen bei verschiedenen KI-Agenten können die betriebliche Komplexität erheblich erhöhen und damit den Druck auf DevOps- und IT-Teams steigern.

MotusAI: Das intelligente Gehirn hinter KI-Agenten

MotusAI bietet eine hochverfügbare Architektur, die die Agentenlogik von der Modellinferenz entkoppelt und Unternehmensanwendern vier klare und greifbare Vorteile bietet:

Maximierung des Infrastruktur-ROI: Durch die Ermöglichung der gemeinsamen Ressourcennutzung über Modell-Workloads hinweg ermöglicht MotusAI eine dynamische GPU-Auslastung in großem Maßstab. Unternehmen können weitaus mehr KI-Agenteninstanzen auf derselben Infrastruktur bereitstellen und unterstützen, wodurch die Recheneffizienz gesteigert, die Kapitalrendite erhöht und die Gesamtbetriebskosten (TCO) gesenkt werden. Sicherstellung der Aufgabenkontinuität: MotusAI ermöglicht einen stabilen, kontinuierlichen Betrieb von KI-Agenten durch SLA-konforme Überwachung kritischer Inferenzmetriken wie TTFT (Time to First Token) und TPOT (Time Per Output Token). In Kombination mit automatischer elastischer Skalierung hilft diese Funktion KI-Agenten, Latenzzeiten zu reduzieren, Aufgabenunterbrechungen zu verhindern und eine reibungslosere, zuverlässigere Benutzererfahrung bei Traffic-Spitzen und Spitzenauslastung zu bieten. Beschleunigte Markteinführung: Der zentralisierte Model Hub von MotusAI bietet vorintegrierte Unterstützung für mehr als 50 gängige Open-Source-Modelle wie Llama 3, Mistral und DeepSeek. In Kombination mit einem einheitlichen API-Gateway ermöglicht er Entwicklern die schnelle Auswahl und Bereitstellung der am besten geeigneten Modellfunktionen für KI-Agenten, wodurch sich die Integrationszeit von Tagen auf Minuten verkürzt. Präzises Kostenmanagement: Mit der Kostenverfolgung auf Aufgabenebene bietet MotusAI Unternehmen einen genauen Einblick in die Rechenkosten jeder KI-Agenten-Mission und hilft ihnen so, die für einzelne KI-Workflows erforderlichen Investitionen klar zu bewerten.

MotusAI und OpenClaw-Integration: Ein dreistufiges Framework

Um diese Vorteile in die Produktion zu bringen, bietet MotusAI eine tiefe Integration mit OpenClaw, einem aufstrebenden Open-Source-Framework für KI-Agenten. Durch einen optimierten dreistufigen Prozess können Unternehmen von der ersten Integration bis zum voll funktionsfähigen Einsatz von KI-Agenten voranschreiten:

Optimierte Entkopplung: OpenClaw verwaltet die Aufgabenorchestrierung und Ausführungslogik auf Standard-x86-Servern, während MotusAI die rechenintensive Modellinferenz auf KI-Servern übernimmt. Diese Trennung von "Gehirn und Körper" ermöglicht eine unabhängige Optimierung der Orchestrierungs- und Inferenz-Workloads und stellt sicher, dass jedes Teilsystem auf der Infrastruktur läuft, die am besten auf seine funktionalen Anforderungen abgestimmt ist. Nahtlose No-Code-Integration: Dank der Ein-Klick-Bereitstellung von LLMs über MotusAI können Nutzer OpenClaw mit der einheitlichen MotusAI-API verbinden und KI-Agenten sofort mit Rechenleistung der Enterprise-Klasse ausstatten, ohne Codeänderungen vornehmen zu müssen. Automatisierte Leistungsoptimierung: MotusAI bietet Lastenausgleich in Echtzeit und dynamische Ressourcenrückgewinnung, sodass sich OpenClaw-Agenten auf die Ausführungslogik konzentrieren können, während die Plattform selbst die Zuweisung von Backend-Ressourcen kontinuierlich auf Basis der aktuellen Workload-Bedingungen optimiert.

Fazit

Da sich KI-Agenten als Kernmotor der digitalen Produktivität etablieren, wird eine stabile und effiziente Recheninfrastruktur unverzichtbar. Mit den fortschrittlichen Orchestrierungsfunktionen von MotusAI und der Integration in das OpenClaw-Framework stellt KAYTUS die unverzichtbare Infrastruktur bereit, um das Potenzial von KI-Agenten in zuverlässigen, skalierbaren und unternehmensgerechten Geschäftswert umzusetzen.

Über KAYTUS

KAYTUS ist ein führender Anbieter von KI-Infrastruktur und Flüssigkeitskühlungslösungen und liefert eine vielfältige Palette innovativer, offener und umweltfreundlicher Produkte für Cloud, KI, Edge-Computing und andere aufkommende Anwendungen. Mit einem kundenorientierten Ansatz ist KAYTUS agil und reagiert dank seines anpassungsfähigen Geschäftsmodells schnell auf Nutzerbedürfnisse. Erfahren Sie mehr auf KAYTUS.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und X

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