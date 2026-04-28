Shimamura Yoshihiro Film Planning Inc. (Hauptverwaltung: Osaka, Japan; CEO: Yoshihiro Shimamura), ein Unternehmen, das im Bereich Filmproduktion und -investitionen tätig ist, wird im Rahmen seines Engagements für die weitere Förderung der Unterhaltungsbranche während der diesjährigen Filmfestspiele von Cannes einen Workshop in Frankreich veranstalten.

Das Unternehmen investiert in führende Unternehmen der Unterhaltungsbranche in Japan und legt großen Wert auf langfristige Wertschöpfung. Das Unternehmen stuft die Kultur- und Unterhaltungsbranche als Wachstumsbereiche ein und beteiligt sich im Rahmen seiner Filmproduktionsaktivitäten aktiv an internationalen Koproduktionen.

Im Rahmen einer kürzlich getätigten Investition erwarb das Unternehmen 2.000.000 Aktien der Hankyu Hanshin Holdings, Inc. eines großen japanischen Unterhaltungskonzerns, der für die Produktion von Inhalten bekannt ist, die bei allen Generationen beliebt sind und wurde damit zu einem Großaktionär (Stand: 25. März 2026).

Mit solchen Investitionen will das Unternehmen die weltweite Expansion der japanischen Unterhaltungsindustrie fördern und gleichzeitig Synergien mit seinen eigenen internationalen Koproduktionsinitiativen erschließen.

Anlageportfolio

Großbeteiligungen an japanischen Unternehmen

Hankyu Hanshin Holdings, Inc.

Eine große Holdinggesellschaft mit Sitz in der Region Kansai, die in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig ist, darunter Eisenbahnverkehr, Immobilien und Unterhaltung.

TV Tokyo Holdings, Inc.

Einer der führenden kommerziellen Fernsehsender Japans, der dafür bekannt ist, erfolgreiche Fernsehformate zu exportieren und Produktionskompetenz auf internationalen Märkten anzubieten, und wir sind der größte Einzelaktionär des Unternehmens.

CyberAgent, Inc.

Ein führendes japanisches IT-Unternehmen, das durch Internetwerbung, Spiele und Streaming-Dienste die digitale Unterhaltungsbranche vorantreibt.

Ausgewählte Filminvestitionen

Howl (2027, erscheint demnächst) Regie: E. Elias Merhige

Ausführende Produzenten: Leonardo DiCaprio und die verstorbene Jane Goodall.

Sugar (2026) Regie: Choi Shin-chun

Ein Drama, das die Rückkehr der Schauspielerin Choi Ji-woo auf die Leinwand nach drei Jahren markiert.

Chameleon (2026, erscheint demnächst) Regie: Brillante Mendoza

Eine internationale Koproduktion, die in Japan spielt und von dem preisgekrönten Regisseur inszeniert wurde, der für seinen Preis als bester Regisseur in Cannes bekannt ist.

GENSAN PUNCH (2021), Regie: Brillante Mendoza

Gewinner des Kim-Jiseok-Preises beim Internationalen Filmfestival von Busan.

Orang Ikan (2024), Regie: Mike Wiluan

Ein Horrorfilm, der auf dem Tokyo International Film Festival (TIFF) Premiere feierte.

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Kontakt: Saito, Okuyama

E-Mail: shimamura_PR@azw.co.jp