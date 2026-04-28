KI-gestützte Lösungen versprechen Effizienzgewinne bei der Kundenkommunikation im Makleralltag, doch wo liegen ihre Grenzen? Ein Blick auf konkrete Einsatzszenarien, Mehrwerte und Herausforderungen in der Praxis. Die Diskussion über Künstliche Intelligenz in der Kundenkommunikation wird oft in Extremen geführt: hier die Hoffnung auf radikale Effizienz, dort die Sorge vor unpersönlicher Standardisierung. In der Praxis ist die entscheidende Frage jedoch: Wie lässt sich Kommunikation automatisieren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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