PALFINGER AG meldet sich eindrucksvoll zurück: Trotz geopolitischer Unsicherheiten, schwankender Märkte und einer unberechenbaren US-Zollpolitik gelingt dem Technologiekonzern eines der besten ersten Quartale der Unternehmensgeschichte. Für Anleger stellt sich damit die Frage: Beginnt hier gerade eine neue Wachstumsphase? Starkes Quartal in schwierigem Umfeld Während viele Industrieunternehmen weiterhin mit globalen Unsicherheiten kämpfen, zeigt sich PALFINGER bemerkenswert robust. Der Fokus auf Innovation, Kundennähe und internationale Expansion zahlt sich aus - und sorgt für ein starkes operatives ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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