Datum der Anmeldung:
24.04.2026
Aktenzeichen:
B11-52/26
Unternehmen:
PILATUS Flugzeugwerke AG, Stans (CHE); Erwerb der Anteile an der AirAlliance GmbH, Burbach
Produktmärkte:
Vertrieb von Ersatzteilen für die Luftfahrt, Vertrieb von Geschäftsreiseflugzeugen, Wartungsarbeiten für Geschäftsreiseflugzeuge
24.04.2026
Aktenzeichen:
B11-52/26
Unternehmen:
PILATUS Flugzeugwerke AG, Stans (CHE); Erwerb der Anteile an der AirAlliance GmbH, Burbach
Produktmärkte:
Vertrieb von Ersatzteilen für die Luftfahrt, Vertrieb von Geschäftsreiseflugzeugen, Wartungsarbeiten für Geschäftsreiseflugzeuge
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