Datum der Anmeldung:
23.04.2026
Aktenzeichen:
B11-49/26
Unternehmen:
Dumarey Group N.V., Nazareth-De Pinte (BEL) und Guido Lieven P. Dumarey, Sint-Martens-Latem (BEL); Erwerb von insgesamt 100 % der Anteile an AUMOVIO Benelux B.V., Mechelen (BEL)
Produktmärkte:
Raddrehzahlsensoren für Leichtfahrzeuge, Ventile für Kompressor-Anlagen, hydraulische und elektrische Steuergeräte für Motorräder
23.04.2026
Aktenzeichen:
B11-49/26
Unternehmen:
Dumarey Group N.V., Nazareth-De Pinte (BEL) und Guido Lieven P. Dumarey, Sint-Martens-Latem (BEL); Erwerb von insgesamt 100 % der Anteile an AUMOVIO Benelux B.V., Mechelen (BEL)
Produktmärkte:
Raddrehzahlsensoren für Leichtfahrzeuge, Ventile für Kompressor-Anlagen, hydraulische und elektrische Steuergeräte für Motorräder
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