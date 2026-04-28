Datum der Anmeldung:
23.04.2026
Aktenzeichen:
B11-47/26
Unternehmen:
KNDS Deutschland Beteiligungs GmbH, München und ELBIT Systems Land Ltd., Yoqneam Illit (ISR); Gründung eines Teilfunktions-Gemeinschaftsunternehmens EuroPULS GmbH, Kassel
Produktmärkte:
Artillerieraketensysteme
23.04.2026
Aktenzeichen:
B11-47/26
Unternehmen:
KNDS Deutschland Beteiligungs GmbH, München und ELBIT Systems Land Ltd., Yoqneam Illit (ISR); Gründung eines Teilfunktions-Gemeinschaftsunternehmens EuroPULS GmbH, Kassel
Produktmärkte:
Artillerieraketensysteme
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