München (ots) -- Nach Trennung: Mark droht eine Räumungsklage- Svenya steht vor einer entscheidenden Prüfung- "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 28. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Nachdem Manuela sich von Mark getrennt hat, lebt er allein mit Tochter Melina im ehemaligen Traumhaus. Nun steht er vor finanziellen Herausforderungen: Die Miete ist im Rückstand und eine Räumungsklage steht bevor. Auch Svenya steht vor Veränderungen: Die Abschlussprüfungen ihrer Ausbildung rücken näher. "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 28. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Einige Wochen vor der überraschenden Trennung erhielten Mark und Manuela eine Eigenbedarfskündigung ihres Traumhauses. Nun kämpft Mark mit den Folgen: Er lebt mit Tochter Melina weiterhin im Haus, doch die Miete ist im Rückstand. Zu allem Übel folgt eine Räumungsklage. Dem 29-Jährigen bleiben nur vier Wochen Zeit, um die Klage abzuwenden und eine Unterkunft zu finden - ansonsten könnte er mit Melina auf der Straße landen. Der gelernte Kraftfahrer begibt sich auf Wohnungssuche, doch seine Chancen stehen als Bürgergeldempfänger und alleinerziehender Vater schlecht. Schafft er es, rechtzeitig eine neue Bleibe zu finden?Auch Svenya steht vor einem Neuanfang: Die transidente Frau hat sich nach mehreren Schicksalsschlägen für eine Ausbildung zur Betreuungsfachkraft entschieden. Nun stehen ihre Abschlussprüfungen an und damit auch die Chance auf ein Leben ohne Jobcenter. Mit ihrer Psychologin spricht sie über die bevorstehenden Veränderungen - für Svenya sind diese Termine besonders wertvoll. In der Regel findet ihre Therapie telefonisch statt, doch sie legt jeden Monat Geld zur Seite, um sich eine Zugreise zu einem Gespräch vor Ort leisten zu können. Dieses Mal bringt sie gute Neuigkeiten mit. Innerhalb ihrer Ausbildung hat die 51-Jährige bereits mehrere Praktika absolviert. Wenn sie die Prüfungen erfolgreich besteht, möchte ihr Arbeitgeber sie übernehmen - damit wären die Weichen für eine neue Zukunft gestellt.Ange und Mike plagen Schuldenberge: Das Paar hat fälschlicherweise doppelt Leistungen vom Jobcenter bezogen. Jetzt kürzt das Jobcenter die Leistungen und fordert eine Rückzahlung von über 10.000 Euro. Die jungen Eltern haben eine andere Sicht auf die Dinge und möchten deshalb mit einem rechtlichen Beistand dagegen vorgehen. Parallel zu dem Vorhaben schreibt Ange Bewerbungen für Mike. In ihrer Vorstellung möchte sie zuhause bei Sohn Louis bleiben und Mike verdient das Geld. Tatsächlich ist ihr Plan erfolgreich: Mike wird zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Kann er die Chance nutzen? Auch Tobias und Jenny möchten einen neuen Lebensabschnitt einschlagen: Sie wünschen sich ein Kind. Dafür möchte vor allem Tobi an einer gesünderen Lebensweise arbeiten."Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 28. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Folgen wurden produziert von Madame Zheng Production.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern? - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/armes-deutschland-stempeln-oder-abrackern)Über "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?":Mehr als 17 Millionen Menschen in Deutschland sind von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht, rund 5 Millionen leben von Bürgergeld. Viele arbeiten hart und müssen dennoch jeden Cent zweimal umdrehen. Andere drehen sich morgens lieber selbst nochmal um, statt zur Arbeit zu gehen. Die Dokumentation "Armes Deutschland" begleitet Menschen, die am Rande der Armutsgrenze leben - und zeigt ihren grundlegend unterschiedlichen Umgang mit ihrer Situation.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6264069