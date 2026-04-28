Hamburg/Köln/Frankfurt (ots) -Heute werden 79 Unternehmen mit dem Finanz-Award 2026 geehrt. Die renommierte Auszeichnung wird bereits zum vierzehnten Mal gemeinschaftlich vom Nachrichtensender ntv, der FMH-Finanzberatung und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) verliehen, um herausragende Anbieter der deutschen Finanzbranche zu würdigen. (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/tests).Die Award-Kategorien bilden die große Bandbreite des Finanzmarktes ab. Prämiert werden unter anderem Filialbanken wie Santander, Commerzbank oder Postbank sowie Direktbanken wie Targobank oder DKB. Zu den Ausgezeichneten gehören außerdem spezialisierte Anbieter wie Schwäbisch Hall oder Neo-Banken wie Trade Republic und Traders Place.Max Herbst, Inhaber der FMH-Finanzberatung: "Mit dem Finanz-Award sorgen wir für Transparenz bei Geldanlagen und Krediten. Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten eine etablierte und seriöse Orientierungsmöglichkeit, welchen Finanzunternehmen sie vertrauen können. Denn unsere Auszeichnung erhält nur, wer langfristig Top-Leistungen vorweist." Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität, ergänzt: "Besonders an unserer Auszeichnung ist, dass sie leistungsstarke Produkte und hohe Kundenzufriedenheit berücksichtigt. Tausende Verbraucherstimmen flossen in unsere Auswertung mit ein."Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Der Finanzmarkt ist oft undurchsichtig und kompliziert - wir machen ihn mit diesem Award verständlicher. Und das dieses Jahr erstmals in den zwei eigenständigen Bereichen Konditionen und Kundenurteil, für maximale Transparenz."Welche Anbieter die renommierte Auszeichnung erhalten, entscheidet eine Konditionsanalyse durch die FMH-Finanzberatung und eine Studie zur Kundenzufriedenheit durch das DISQ. Über einen sechsmonatigen Zeitraum untersuchte FMH die Leistungen von über 300 Anbietern aus dem Finanzsektor in zwölf zentralen Produktbereichen wie Geldanlage, Ratenkredit oder Baufinanzierung. Mehr als 11.900 Konditionen-Datensätze bilden die Grundlage für die Auszeichnung, ebenso rund 16.000 Verbraucherstimmen.Finanz-Award 2026: Preisträger in alphabetischer ReihenfolgeProduktbereich Gehaltskonten: KonditionenComdirectConsorsbankDKBOLB BankSantanderTargobankProduktbereich Gehaltskonten: KundenurteilC24DKBNorisbankOLB BankSantanderTargobankProduktbereich Geschäftskonten: KonditionenCommerzbankDeutsche SkatbankDKBFYRSTN26PostbankTargobankVivid MoneyProduktbereich Geschäftskonten: KundenurteilBBBankDKBFYRSTINGN26TargobankProduktbereich Geldanlage (Tagesgeld & Festgeld): Konditionen1822direktAkbankAscory BankBank11BigbankBMW BankFerratumFord BankGrenke BankHanseatic BankJ&T DirektbankNorisbankpbb direktRaisinSuresse Direkt BankVolkswagen BankZiraat Bank InternationelProduktbereich Geldanlage (Tagesgeld & Festgeld): Kundenurteil1822direktabcbankBMW BankCrédit Agricole Personal Finance & MobilityEasybankFerratumFord BankGrenke BankHanseatic BankJ&T DirektbankNorisbankpbb direktRaisinSuresse Direkt BankTF BankTrade RepublicVolkswagen BankZiraat Bank InternationalProduktbereich Baufinanzierung (Baugeld, Forward-Darlehen): KonditionenBBBankCommerzbankDebeka BausparkasseDEVKDr. KleinDTW-ImmobilienfinanzierungINGInterhypSparda-Bank WestProduktbereich Baufinanzierung (Baugeld, Forward-Darlehen): KundenurteilAllianzACCEDOCE-BaufinanzDebeka BausparkasseDEVKDr. KleinDTW-ImmobilienfinanzierungHaus & WohnenINGSparda-Bank WestProduktbereich Bausparkassen: KonditionenAlte Leipziger BausparBHW BausparkasseLBS NordOstLBS NordWestSchwäbisch HallSignal IdunaWüstenrot BausparkasseProduktbereich Bausparkassen: KundenurteilAlte Leipziger BausparBHW BausparkasseLBS Hessen-ThüringenLBS NordOstSignal IdunaWüstenrot BausparkasseProduktbereich Depotbanken (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): KonditionenBW BankINGMaxblueN26TargobankTrade RepublicTraiding 212XTBProduktbereich Depotbanken (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): KundenurteilINGSantanderTargobankTrade RepublicTraders PlaceTraiding 212Produktbereich Aktien-Sparpläne (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): Konditionenfinanzen.net zeroGenoBrokerMerkur PrivatbankN26Smartbroker+TradeRepublicTraders PlaceProduktbereich Aktien-Sparpläne (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): KundenurteilDKBfinanzen.net zeroGenoBrokerMerkur PrivatbankTrade RepublicScalable CapitalProduktbereich Gold-Sparpläne: KonditionenBullionVaultNoble BCSOLIT ManagmentProduktbereich Gold-Sparpläne: KundenurteilBullionVaultSOLIT GroupProduktbereich ETF-Sparpläne (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): KonditionenConsorsbankMerkur PrivatbankPostbankSmartbroker+Scalable CapitalTrade RepublicProduktbereich ETF-Sparpläne (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): Kundenurteilfinanzen.net zeroGenoBrokerINGSantanderScalable CapitalTrade RepublicProduktbereich Ratenkredit: KonditionenADAC FinanzdiensteBank of ScotlandDeutsche BankDeutsche SkatbankEthikBankINGPSD Bank Rhein-RuhrSantanderProduktbereich Ratenkredit: KundenurteilADAC FinanzdiensteBank of ScotlandDeutsche SkatbankEthikBankINGPSD Bank Rhein-RuhrTargobankProduktbereich Kreditkarten: KonditionenAdvanzia BankEasybankHanseatic BankSantanderTF BankProduktbereich Kreditkarten: KundenurteilAdvanzia BankEasybankHanseatic BankProduktbereich Robo-Advisor: KonditionenBevestorQuirionVisualvestProduktbereich Robo-Advisor: KundenurteilBevestorGrowneyQuirionVisualvestVeröffentlichung unter Nennung der Quelle: DISQ / ntv / FMHPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätJasmin DeiterProjektmanagerin Kommunikation & MarktforschungTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: j.deiter@disq.dewww.disq.deRTL DeutschlandNicole HobuschSenior Managerin KommunikationTel.: 0221 / 456-74103E-Mail: nicole.hobusch@rtl.deOriginal-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. 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