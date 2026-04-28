Hamburg/Köln/Frankfurt (ots) -
Heute werden 79 Unternehmen mit dem Finanz-Award 2026 geehrt. Die renommierte Auszeichnung wird bereits zum vierzehnten Mal gemeinschaftlich vom Nachrichtensender ntv, der FMH-Finanzberatung und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) verliehen, um herausragende Anbieter der deutschen Finanzbranche zu würdigen. (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/tests).
Die Award-Kategorien bilden die große Bandbreite des Finanzmarktes ab. Prämiert werden unter anderem Filialbanken wie Santander, Commerzbank oder Postbank sowie Direktbanken wie Targobank oder DKB. Zu den Ausgezeichneten gehören außerdem spezialisierte Anbieter wie Schwäbisch Hall oder Neo-Banken wie Trade Republic und Traders Place.
Max Herbst, Inhaber der FMH-Finanzberatung: "Mit dem Finanz-Award sorgen wir für Transparenz bei Geldanlagen und Krediten. Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten eine etablierte und seriöse Orientierungsmöglichkeit, welchen Finanzunternehmen sie vertrauen können. Denn unsere Auszeichnung erhält nur, wer langfristig Top-Leistungen vorweist." Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität, ergänzt: "Besonders an unserer Auszeichnung ist, dass sie leistungsstarke Produkte und hohe Kundenzufriedenheit berücksichtigt. Tausende Verbraucherstimmen flossen in unsere Auswertung mit ein."
Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Der Finanzmarkt ist oft undurchsichtig und kompliziert - wir machen ihn mit diesem Award verständlicher. Und das dieses Jahr erstmals in den zwei eigenständigen Bereichen Konditionen und Kundenurteil, für maximale Transparenz."
Welche Anbieter die renommierte Auszeichnung erhalten, entscheidet eine Konditionsanalyse durch die FMH-Finanzberatung und eine Studie zur Kundenzufriedenheit durch das DISQ. Über einen sechsmonatigen Zeitraum untersuchte FMH die Leistungen von über 300 Anbietern aus dem Finanzsektor in zwölf zentralen Produktbereichen wie Geldanlage, Ratenkredit oder Baufinanzierung. Mehr als 11.900 Konditionen-Datensätze bilden die Grundlage für die Auszeichnung, ebenso rund 16.000 Verbraucherstimmen.
Finanz-Award 2026: Preisträger in alphabetischer Reihenfolge
Produktbereich Gehaltskonten: Konditionen
Comdirect
Consorsbank
DKB
OLB Bank
Santander
Targobank
Produktbereich Gehaltskonten: Kundenurteil
C24
DKB
Norisbank
OLB Bank
Santander
Targobank
Produktbereich Geschäftskonten: Konditionen
Commerzbank
Deutsche Skatbank
DKB
FYRST
N26
Postbank
Targobank
Vivid Money
Produktbereich Geschäftskonten: Kundenurteil
BBBank
DKB
FYRST
ING
N26
Targobank
Produktbereich Geldanlage (Tagesgeld & Festgeld): Konditionen
1822direkt
Akbank
Ascory Bank
Bank11
Bigbank
BMW Bank
Ferratum
Ford Bank
Grenke Bank
Hanseatic Bank
J&T Direktbank
Norisbank
pbb direkt
Raisin
Suresse Direkt Bank
Volkswagen Bank
Ziraat Bank Internationel
Produktbereich Geldanlage (Tagesgeld & Festgeld): Kundenurteil
1822direkt
abcbank
BMW Bank
Crédit Agricole Personal Finance & Mobility
Easybank
Ferratum
Ford Bank
Grenke Bank
Hanseatic Bank
J&T Direktbank
Norisbank
pbb direkt
Raisin
Suresse Direkt Bank
TF Bank
Trade Republic
Volkswagen Bank
Ziraat Bank International
Produktbereich Baufinanzierung (Baugeld, Forward-Darlehen): Konditionen
BBBank
Commerzbank
Debeka Bausparkasse
DEVK
Dr. Klein
DTW-Immobilienfinanzierung
ING
Interhyp
Sparda-Bank West
Produktbereich Baufinanzierung (Baugeld, Forward-Darlehen): Kundenurteil
Allianz
ACCEDO
CE-Baufinanz
Debeka Bausparkasse
DEVK
Dr. Klein
DTW-Immobilienfinanzierung
Haus & Wohnen
ING
Sparda-Bank West
Produktbereich Bausparkassen: Konditionen
Alte Leipziger Bauspar
BHW Bausparkasse
LBS NordOst
LBS NordWest
Schwäbisch Hall
Signal Iduna
Wüstenrot Bausparkasse
Produktbereich Bausparkassen: Kundenurteil
Alte Leipziger Bauspar
BHW Bausparkasse
LBS Hessen-Thüringen
LBS NordOst
Signal Iduna
Wüstenrot Bausparkasse
Produktbereich Depotbanken (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): Konditionen
BW Bank
ING
Maxblue
N26
Targobank
Trade Republic
Traiding 212
XTB
Produktbereich Depotbanken (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): Kundenurteil
ING
Santander
Targobank
Trade Republic
Traders Place
Traiding 212
Produktbereich Aktien-Sparpläne (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): Konditionen
finanzen.net zero
GenoBroker
Merkur Privatbank
N26
Smartbroker+
TradeRepublic
Traders Place
Produktbereich Aktien-Sparpläne (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): Kundenurteil
DKB
finanzen.net zero
GenoBroker
Merkur Privatbank
Trade Republic
Scalable Capital
Produktbereich Gold-Sparpläne: Konditionen
BullionVault
Noble BC
SOLIT Managment
Produktbereich Gold-Sparpläne: Kundenurteil
BullionVault
SOLIT Group
Produktbereich ETF-Sparpläne (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): Konditionen
Consorsbank
Merkur Privatbank
Postbank
Smartbroker+
Scalable Capital
Trade Republic
Produktbereich ETF-Sparpläne (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): Kundenurteil
finanzen.net zero
GenoBroker
ING
Santander
Scalable Capital
Trade Republic
Produktbereich Ratenkredit: Konditionen
ADAC Finanzdienste
Bank of Scotland
Deutsche Bank
Deutsche Skatbank
EthikBank
ING
PSD Bank Rhein-Ruhr
Santander
Produktbereich Ratenkredit: Kundenurteil
ADAC Finanzdienste
Bank of Scotland
Deutsche Skatbank
EthikBank
ING
PSD Bank Rhein-Ruhr
Targobank
Produktbereich Kreditkarten: Konditionen
Advanzia Bank
Easybank
Hanseatic Bank
Santander
TF Bank
Produktbereich Kreditkarten: Kundenurteil
Advanzia Bank
Easybank
Hanseatic Bank
Produktbereich Robo-Advisor: Konditionen
Bevestor
Quirion
Visualvest
Produktbereich Robo-Advisor: Kundenurteil
Bevestor
Growney
Quirion
Visualvest
Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: DISQ / ntv / FMH
Pressekontakt:
Deutsches Institut für Service-Qualität
Jasmin Deiter
Projektmanagerin Kommunikation & Marktforschung
Tel.: 040 / 27 88 91 48-20
E-Mail: j.deiter@disq.de
www.disq.de
RTL Deutschland
Nicole Hobusch
Senior Managerin Kommunikation
Tel.: 0221 / 456-74103
E-Mail: nicole.hobusch@rtl.de
Original-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64471/6264067
Heute werden 79 Unternehmen mit dem Finanz-Award 2026 geehrt. Die renommierte Auszeichnung wird bereits zum vierzehnten Mal gemeinschaftlich vom Nachrichtensender ntv, der FMH-Finanzberatung und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) verliehen, um herausragende Anbieter der deutschen Finanzbranche zu würdigen. (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/tests).
Die Award-Kategorien bilden die große Bandbreite des Finanzmarktes ab. Prämiert werden unter anderem Filialbanken wie Santander, Commerzbank oder Postbank sowie Direktbanken wie Targobank oder DKB. Zu den Ausgezeichneten gehören außerdem spezialisierte Anbieter wie Schwäbisch Hall oder Neo-Banken wie Trade Republic und Traders Place.
Max Herbst, Inhaber der FMH-Finanzberatung: "Mit dem Finanz-Award sorgen wir für Transparenz bei Geldanlagen und Krediten. Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten eine etablierte und seriöse Orientierungsmöglichkeit, welchen Finanzunternehmen sie vertrauen können. Denn unsere Auszeichnung erhält nur, wer langfristig Top-Leistungen vorweist." Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität, ergänzt: "Besonders an unserer Auszeichnung ist, dass sie leistungsstarke Produkte und hohe Kundenzufriedenheit berücksichtigt. Tausende Verbraucherstimmen flossen in unsere Auswertung mit ein."
Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Der Finanzmarkt ist oft undurchsichtig und kompliziert - wir machen ihn mit diesem Award verständlicher. Und das dieses Jahr erstmals in den zwei eigenständigen Bereichen Konditionen und Kundenurteil, für maximale Transparenz."
Welche Anbieter die renommierte Auszeichnung erhalten, entscheidet eine Konditionsanalyse durch die FMH-Finanzberatung und eine Studie zur Kundenzufriedenheit durch das DISQ. Über einen sechsmonatigen Zeitraum untersuchte FMH die Leistungen von über 300 Anbietern aus dem Finanzsektor in zwölf zentralen Produktbereichen wie Geldanlage, Ratenkredit oder Baufinanzierung. Mehr als 11.900 Konditionen-Datensätze bilden die Grundlage für die Auszeichnung, ebenso rund 16.000 Verbraucherstimmen.
Finanz-Award 2026: Preisträger in alphabetischer Reihenfolge
Produktbereich Gehaltskonten: Konditionen
Comdirect
Consorsbank
DKB
OLB Bank
Santander
Targobank
Produktbereich Gehaltskonten: Kundenurteil
C24
DKB
Norisbank
OLB Bank
Santander
Targobank
Produktbereich Geschäftskonten: Konditionen
Commerzbank
Deutsche Skatbank
DKB
FYRST
N26
Postbank
Targobank
Vivid Money
Produktbereich Geschäftskonten: Kundenurteil
BBBank
DKB
FYRST
ING
N26
Targobank
Produktbereich Geldanlage (Tagesgeld & Festgeld): Konditionen
1822direkt
Akbank
Ascory Bank
Bank11
Bigbank
BMW Bank
Ferratum
Ford Bank
Grenke Bank
Hanseatic Bank
J&T Direktbank
Norisbank
pbb direkt
Raisin
Suresse Direkt Bank
Volkswagen Bank
Ziraat Bank Internationel
Produktbereich Geldanlage (Tagesgeld & Festgeld): Kundenurteil
1822direkt
abcbank
BMW Bank
Crédit Agricole Personal Finance & Mobility
Easybank
Ferratum
Ford Bank
Grenke Bank
Hanseatic Bank
J&T Direktbank
Norisbank
pbb direkt
Raisin
Suresse Direkt Bank
TF Bank
Trade Republic
Volkswagen Bank
Ziraat Bank International
Produktbereich Baufinanzierung (Baugeld, Forward-Darlehen): Konditionen
BBBank
Commerzbank
Debeka Bausparkasse
DEVK
Dr. Klein
DTW-Immobilienfinanzierung
ING
Interhyp
Sparda-Bank West
Produktbereich Baufinanzierung (Baugeld, Forward-Darlehen): Kundenurteil
Allianz
ACCEDO
CE-Baufinanz
Debeka Bausparkasse
DEVK
Dr. Klein
DTW-Immobilienfinanzierung
Haus & Wohnen
ING
Sparda-Bank West
Produktbereich Bausparkassen: Konditionen
Alte Leipziger Bauspar
BHW Bausparkasse
LBS NordOst
LBS NordWest
Schwäbisch Hall
Signal Iduna
Wüstenrot Bausparkasse
Produktbereich Bausparkassen: Kundenurteil
Alte Leipziger Bauspar
BHW Bausparkasse
LBS Hessen-Thüringen
LBS NordOst
Signal Iduna
Wüstenrot Bausparkasse
Produktbereich Depotbanken (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): Konditionen
BW Bank
ING
Maxblue
N26
Targobank
Trade Republic
Traiding 212
XTB
Produktbereich Depotbanken (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): Kundenurteil
ING
Santander
Targobank
Trade Republic
Traders Place
Traiding 212
Produktbereich Aktien-Sparpläne (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): Konditionen
finanzen.net zero
GenoBroker
Merkur Privatbank
N26
Smartbroker+
TradeRepublic
Traders Place
Produktbereich Aktien-Sparpläne (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): Kundenurteil
DKB
finanzen.net zero
GenoBroker
Merkur Privatbank
Trade Republic
Scalable Capital
Produktbereich Gold-Sparpläne: Konditionen
BullionVault
Noble BC
SOLIT Managment
Produktbereich Gold-Sparpläne: Kundenurteil
BullionVault
SOLIT Group
Produktbereich ETF-Sparpläne (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): Konditionen
Consorsbank
Merkur Privatbank
Postbank
Smartbroker+
Scalable Capital
Trade Republic
Produktbereich ETF-Sparpläne (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): Kundenurteil
finanzen.net zero
GenoBroker
ING
Santander
Scalable Capital
Trade Republic
Produktbereich Ratenkredit: Konditionen
ADAC Finanzdienste
Bank of Scotland
Deutsche Bank
Deutsche Skatbank
EthikBank
ING
PSD Bank Rhein-Ruhr
Santander
Produktbereich Ratenkredit: Kundenurteil
ADAC Finanzdienste
Bank of Scotland
Deutsche Skatbank
EthikBank
ING
PSD Bank Rhein-Ruhr
Targobank
Produktbereich Kreditkarten: Konditionen
Advanzia Bank
Easybank
Hanseatic Bank
Santander
TF Bank
Produktbereich Kreditkarten: Kundenurteil
Advanzia Bank
Easybank
Hanseatic Bank
Produktbereich Robo-Advisor: Konditionen
Bevestor
Quirion
Visualvest
Produktbereich Robo-Advisor: Kundenurteil
Bevestor
Growney
Quirion
Visualvest
Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: DISQ / ntv / FMH
Pressekontakt:
Deutsches Institut für Service-Qualität
Jasmin Deiter
Projektmanagerin Kommunikation & Marktforschung
Tel.: 040 / 27 88 91 48-20
E-Mail: j.deiter@disq.de
www.disq.de
RTL Deutschland
Nicole Hobusch
Senior Managerin Kommunikation
Tel.: 0221 / 456-74103
E-Mail: nicole.hobusch@rtl.de
Original-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64471/6264067
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