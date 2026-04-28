Stellantis-Partner Leapmotor gibt den Marktstart seiner elektrischen Schräghecklimousine B05 in Europa bekannt. Bestellungen sind ab sofort in den ersten europäischen Märkten zu Listenpreisen ab 26.900 Euro möglich. Der chinesische Autobauer bezeichnet den B05 als sein bisher sportlichstes E-Auto. Ausgestellt wurde der B05 in Deutschland bereits vor einem Dreivierteljahr: Allerdings blieben bei der Premiere des B05 auf der IAA Mobility sämtliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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