Berlin (ots) -Die Berliner Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) hält Thomas Heilmann (ebenfalls CDU) für geeignet, die Kulturverwaltung in Berlin zu übernehmen.Nach rbb-Informationen soll der frühere Justizsenator Heilmann den Posten übernehmen, nachdem die parteilose, von der CDU nominierte Sarah Wedl-Wilson, am Freitag ihren Rücktritt erklärt hat.Bonde sagte am Dienstag im rbb24 Inforadio, dass es gut sei, dass Heilmann die Verwaltung schon kenne: "Insofern weiß er, wie er da jetzt anpacken muss, und das wird er auch tun", betont Bonde.Man habe gehört, dass die Kriterien für die Vergaben von Zuwendungen nicht aufgestellt sind, so Bonde weiter. "Und genau diesen Punkt wird Herr Heilmann sicherlich jetzt aufgreifen und sehr schnell umsetzen."Der Landesrechnungshof hatte die Vergabe von Fördermitteln für eine Reihe von Projekten gegen Antisemitismus in Berlin als rechtswidrig bewertet, woraufhin die Kultursenatorin Wedl-Wilson ihren Rücktritt erklärt hat.Laut Bonde zeige sich aktuell, dass schnell gehandelt werde, und, "dass erfahrene CDU-Politiker dann auch zur Verfügung stehen, um dem Senat das Gesicht zu geben."Von 2012 bis 2016 war Heilmann Justizsenator im Land Berlin. Bis zum vergangenen Jahr war er Bundestagsabgeordneter.Heilman wäre bereits der dritte Kultursenator während der Amtszeit von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Vor Wedl-Wilson war das der CDU-Politiker Joe Chialo.Der Link zum Interview: https://ots.de/LLS1C2Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6264107