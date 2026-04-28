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Dow Jones News
28.04.2026 10:03 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Kospi erreicht Rekordhoch

DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Kospi erreicht Rekordhoch

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien hat sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz ausmachen lassen. Übergeordnet dämpften der Iran-Krieg und der wieder gestiegene Ölpreis die Stimmung. Brent-Öl kostete beim Übergang vom asiatisch dominierten zum europäischen Handel fast 111 Dollar, ungeachtet eines neuen Angebots des Irans, unter Bedingungen die Blockade der Straße von Hormus zu beenden.

In Seoul erreichte der Kospi ein neues Rekordhoch, gab im Verlauf aber einen Teil seiner Gewinne wieder ab und schloss 0,4 Prozent höher. An der Börse in Tokio verlor der Nikkei-225-Index 1,1 Prozent. Der breiter gefasste Topix legte dagegen um 1 Prozent zu. Wie erwartet hat die die Bank of Japan (BoJ) den Leitzins unverändert belassen, zugleich aber Zinserhöhungen in Aussicht gestellt für den Fall, dass sich die heimische Wirtschaft im Einklang mit ihren Prognosen entwickelt. Auch hoben die Notenbanker ihre Inflationsprognosen an. Der Yen zog zum Dollar leicht an. In Sydney gaben die Kurse im Schnitt um 0,6 Prozent nach. In Hongkong lag der Hang-Seng-Index im späten Handel 1 Prozent im Minus. Die Börse in Shanghai beendete den Handel 0,2 Prozent niedriger.

Technologiewerte standen in der Region meist unter Druck. Händler verwiesen auf einen Bericht des Wall Street Journal, der Zweifel an der Monetarisierung von KI-Investitionen befeuere. Dem Bericht zufolge hat OpenAI die eigenen Umsatz- und Nutzerziele verfehlt. Das habe bei Führungskräften des Unternehmens Befürchtungen geweckt, die massiven Ausgaben für Rechenzentren möglicherweise nicht mehr tragen zu können. Auch ein möglicher Börsengang könnte dadurch in Frage gestellt werden.

Im japanischen Technologiesektor fielen Softbank Group um rund 10 Prozent und NEC um 3,9 Prozent. Nach Börsenschluss in Tokio legte NEC Zahlen zum Geschäftsjahr 2025/26 vor. Die Aktie des Autoherstellers Nissan Motor rückte um 3,3 Prozent vor, nachdem das Unternehmen seine Ergebnisprognose erhöht hatte.

In Seoul verteuerten sich LG Electronics um 7,7 Prozent. Anleger setzten darauf, dass das Unternehmen am Mittwoch starke Zahlen zum ersten Quartal vorlegen wird. Nach Vorlage überraschend guter Erstquartalszahlen gewannen Samsung SDI 7,1 Prozent. Die Aktie des Stahlkonzerns Posco machte einen Sprung von 11,7 Prozent. Die Analysten der UBS hatten die Titel am Vortag auf "Buy" hochgestuft. Gebremst wurde der Kospi von Schwergewicht Samsung Electronics, dessen Kurs um 1,1 Prozent nachgab.

Eine Kapitalerhöhung drückte die Aktie von Contemporary Amperex Technology (CATL) in Hongkong um 6,9 Prozent. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.710,70  -0,6    -0,0      08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.772,19  -1,0   +10,7      08:00 
Kospi (Seoul)       6.641,02  +0,4   +57,6      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   25.699,07  -0,9    +0,3      10:00 
Shanghai-Composite     4.078,04  -0,2    +2,8      09:00 
Straits-Times (Singapur)  4.886,83  -0,1    +5,2      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   7.047,27  -0,8   -18,5      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.722,40  +0,3    +2,5      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Mo, 9:37 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1691  -0,3   1,1720     1,1729  -0,5 
EUR/JPY           186,35  -0,3   186,82     186,76  +1,3 
EUR/GBP           0,8656  -0,0   0,8659     0,8664  -0,7 
USD/JPY           159,39  -0,0   159,42     159,20  +1,8 
USD/KRW          1.473,90  +0,0  1.473,63    1.471,10  +2,3 
USD/CNY           6,8332  +0,2   6,8228     6,8265  -2,3 
USD/CNH           6,8354  +0,2   6,8252     6,8270  -2,0 
USD/HKD           7,8346  -0,0   7,8371     7,8368  +0,7 
AUD/USD           0,7168  -0,2   0,7184     0,7170  +7,4 
NZD/USD           0,5886  -0,3   0,5905     0,5892  +2,3 
BTC/USD          76.582,62  -0,5 76.973,53    77.626,25 -12,7 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           98,64  +2,4    2,27      96,37 
Brent/ICE          111,00  +2,6    2,77     108,23 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.632,49  -1,1   -49,36    4.681,85 
Silber            73,38  -2,8   -2,12      75,50 
Platin           1.951,78  -1,5   -30,67    1.982,45 
 
Angaben ohne Gewähr 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/thl

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April 28, 2026 03:30 ET (07:30 GMT)

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