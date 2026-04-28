Der Bitcoin-Kurs entfernt sich wieder von der Marke von 80.000 US$ und notiert aktuell bei rund 76.600 US$. Der gescheiterte Ausbruch nach oben sorgt für erneuten Verkaufsdruck und richtet den Blick auf wichtige Unterstützungszonen. Rückläufiges Volumen und schwächeres Momentum Der Markt war nah dran, die 80.000 US$ zurückzuerobern. Der Ausbruch kam aber nicht durch, stattdessen wurde der Bereich verkauft und der Kurs ist wieder nach unten gedreht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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