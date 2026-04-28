Ein schwerer Motorradunfall auf einer Rennstrecke führte vor dem OLG Hamm zu einem Streit um Leistungen aus einer Gruppenunfallversicherung. Im Mittelpunkt standen Krankenhaustagegeld und Genesungsgeld sowie die Frage, ob ein vertraglicher Risikoausschluss greift. Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm hat mit Urteil vom 29.10.2025 eine Entscheidung zur Reichweite des Versicherungsschutzes in der Unfallversicherung getroffen. Im Mittelpunkt des Verfahrens stand die Frage, ob bei sogenannten "Track Days" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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