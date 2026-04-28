Die Handelswoche steuert zielsicher und konsequent ihrem Höhepunkt entgegen. Am morgigen Mittwoch (29. April) wird die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekanntgeben. Mit einem Zinsschritt in die eine oder aber in die andere Richtung ist jedoch nicht zu rechnen. Das eigentliche Überraschungspotenzial liegt in den begleitenden Kommentaren und Kommuniqués der Fed. Zudem ist es die letzte FOMC-Sitzung, die von Jerome Powell geleitet wird. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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