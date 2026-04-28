Erfurt (ots) -Anlässlich des von der Europäischen Kommission ausgerufenen Monats der Diversität stellt KiKA von ARD und ZDF im Mai mit Serien-Premieren, Filmen und Wissensangeboten Vielfalt in den Mittelpunkt. Gebündelt werden die Inhalte unter dem Leitgedanken 'KiKA für alle' auf kika.de, in der KiKA-App und in der Kikaninchen-App. Ausgewählte Angebote sind mit Untertiteln, Audiodeskription und in Deutscher Gebärdensprache verfügbar.Premiere feiert die Comedy-Serie "Zum ersten Mal" (ZDF) - ab 15. Mai 2026 auf kika.de und in der KiKA-App sowie ab 18. Mai 2026 immer montags um 15:25 Uhr bei KiKA. In acht Episoden erleben fünf Jugendliche aus völlig unterschiedlichen Familien ihre ganz persönlichen "ersten Male". Mit einem vielfältigen Cast und modernen Familienmodellen erzählt die Serie lebensnah von Vielfalt, ohne sie zum Thema zu machen.Bei "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) stellen Kinder am 17. Mai 2026 um 20:00 Uhr ihre vielfältigen Büchertipps vor - darunter "Akissi", "Forschungsgruppe Erbsensuppe", "Innerlich bin ich aus Lakritze", "Kami & Mika - Die phantastische Reise nach Wolkenhain", "Keine Party ist auch keine Lösung" sowie "Wir sind (die) Weltklasse". Alle Bücher eint, dass sie starke Geschichten über den Zusammenhalt zwischen Kindern erzählen, die trotz ganz unterschiedlicher Hintergründe gemeinsame Abenteuer meistern, Herausforderungen bewältigen und lernen, sich selbst und andere zu akzeptieren.KiKA für alle: Altersgerechte fiktionale und nonfiktionale Angebote rund um Diversität auf kika.de und in der KiKA-AppIn Spielfilmen und Serien zeigt KiKA spannende unterhaltsame Geschichten, die neue Perspektiven ermöglichen: "Einfach ungerecht" (ZDF) thematisiert soziale Ungerechtigkeit und präsentiert die Auswirkungen auf Kinder und Familien. Der preisgekrönte Film "Grüße vom Mars" (NDR/hr/KiKA) begleitet den Außenseiter Tom, dessen Andersseins seine heimliche Stärke ist. In der Serie "First Day" (ZDF) geht es um das zwölfjährige trans* Mädchen Hannah, die sich das erste Mal in ihrer neuen Klasse als ihr authentisches Selbst präsentiertReportagen und Dokus vermitteln Wissen über Vielfalt: "Checkerin Marina" erfährt mehr über den Alltag mit einem Rollstuhl, "Checker Tobi" (beide BR) checkt, warum Menschen ihre Heimat verlassen, und in "PUR+" (ZDF) geht es um die Frage "Was bedeutet Rassismus?"Auch für Vorschulkinder werden Themen wie Akzeptanz und Offenheit, aber auch Gehörlosigkeit, Blindheit, körperliche und geistige Behinderungen altersgerecht aufgegriffen. Passende Folgen von "ICH bin ICH" (KiKA/hr/rbb/ZDF), "Sesamstraße" (NDR), "ENE MENE BU", "Kikaninchen Schnipselwelt" (beide KiKA) und "Die Sendung mit dem Elefanten" (WDR) sind in der KiKAninchen-Welt (https://www.kika.de/kikaninchen/fuer-alle/kika-fuer-alle-112) aufrufbar.Darüber hinaus stehen viele weitere Angebote auf kika.de (https://www.kika.de/fuer-alle/kika-fuer-alle-112)und in der KiKA-App unter dem Leitgedanken 'KiKA für alle' zur Verfügung.Diversitätssensible Inhalte bei KiKA im TV- Serie: "First Day - Ich bin Hannah" und "First Day - Alles ist möglich" (beide ZDF) - ab 11. Mai 2026, 20:10 Uhr, montags in Doppelfolgen- Film: "Einfach ungerecht" (ZDF) - am 15. Mai 2026, 20:05 Uhr- Serie-Special: "Goat Girl" (KiKA) - am 16. Mai 2026, 11:45 Uhr, 8 Folgen- Film: "Auf Augenhöhe" (ZDF/KiKA) - am 16. Mai 2026, 13:10 Uhr- Reportage: "Checkerin Marina - Der Rollstuhl-Check" (BR) - am 16. Mai 2026, 19:25 Uhr- Reportage: "Checker Tobi - Der Migrations-Check" (BR) - am 17. Mai 2026, 9:00 Uhr- Film: "Grüße vom Mars" (NDR/hr/KiKA) - am 17. Mai 2026, im Anschluss an das Sonntagsmärchen- Serie: "Zum ersten Mal" (ZDF) - ab 18. Mai 2026, montags um 15:25 Uhr in Doppelfolgen- Vorschul-Magazin: "Die Sendung mit dem Elefanten: Warum gibt es unterschiedliche Hautfarben?" (WDR) - am 19. Mai 2026, 6:55 Uhr- Wissensmagazin: "PUR+ Was bedeutet Rassismus?" (ZDF) - am 19. Mai 2026, um 19:25 UhrWeitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de. Mehr zum Diversitäts-Engagement von KiKA finden Sie unter https://www.kika.de/s/diversity.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6264219