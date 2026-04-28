London (www.anleihencheck.de) - Die Reaktion der Fixed-Income-Märkte auf den Iran-Krieg hat sich im Verlauf des Konflikts verändert, so James Briggs und Carl Jones, Fixed-Income-Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors.Was als Inflationsangst aufgrund stark steigender Öl- und Gaspreise begann, habe sich in die Sorge gewandelt, dass verschärfte finanzielle Rahmenbedingungen das Wirtschaftswachstum bremsen könnten. Dies zeige sich in einem Anstieg der Zinserwartungen sowie einer - wenn auch moderaten - Ausweitung der Credit Spreads. Könnte die Neubewertung der Renditen für einkommensorientierte Anleger einen günstigen Zeitpunkt bieten, um ihr Fixed-Income-Exposure zu erhöhen? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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