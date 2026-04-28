Dublin (www.anleihencheck.de) - Niall Scanlon, Fixed Income Portfolio Manager bei Mediolanum International Funds, erwartet von der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am 30. April keine Überraschungen: Die Notenbank wird die Zinsen unverändert lassen, so wie es der Markt erwartet.Außerdem hätten EZB-Vertreter in ihren jüngsten Äußerungen darauf hingedeutet, dass sie weitere Daten zu den Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten benötigen, bevor sie über eine mögliche Anpassung der Geldpolitik entscheiden könnten. Das gebe ihnen zudem Zeit, um bis zur Sitzung im Juni eine fundierte Wirtschaftsprognose zu erstellen. Anleger in Euro-Anleihen sollten ihr Augenmerk darauf richten, wie die EZB die zunehmende Gefahr einer energiebedingten Inflationssteigerung gegen das Risiko einer Wirtschaftsschwäche abwäge. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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