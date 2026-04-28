Charlotte, NC (www.anleihencheck.de) - Rushabh Amin, Portfoliomanager im Team "Multi-Asset Solutions" bei Allspring Global Investments, teilt im Vorfeld der nächsten Sitzung des Federal Open Market Committee der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) am Mittwoch, den 29. April, mit:Amin gehe davon aus, dass die Fed die Leitzinsen unverändert lassen werde. Das entspreche weitgehend den Markterwartungen. Auch wenn die Erwartungen zuletzt schwankten, preise der Markt weiterhin bis in die zweite Jahreshälfte hinein keine Änderung der Geldpolitik ein - frühestens im Dezember. Wie üblich sei die Pressekonferenz die wichtigste Quelle für mögliche Überraschungen. Amin gehe davon aus, dass der Vorsitzende den Fokus der Fed auf "beide Seiten des Mandats" bekräftigen werde und kurzfristige Volatilität infolge von Entwicklungen an den Energiemärkten sowie geopolitischer Ereignisse ausblenden werde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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