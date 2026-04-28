Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenstart verlief an den Finanzmärkten weitgehend in ruhigen Bahnen, weil es keine Veränderung der Lage in Nahost gegeben hat und weil keine relevanten Daten zur Veröffentlichung anstanden, so die Analysten der Helaba.Zudem herrsche vor den Zinsentscheidungen der wichtigsten Zentralbanken ein gespanntes Abwarten. Heute werde es mit dem US-Verbrauchervertrauen interessant, die Akteure würden die Blicke aber auch weiterhin auf die Entwicklungen im Nahen Osten lenken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de