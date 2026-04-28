Hyundai kooperiert mit Verkehrsunternehmen und anderen Akteuren im Großraum Seoul, um die Einführung von Wasserstoff-elektrischen Stadtbussen im Großraum Seoul voranzutreiben. Unter anderem sollen Erdgas-Tankstellen auf Wasserstoff umgerüstet werden. Die Kooperationsvereinbarung zwischen Hyundai und den ÖPNV-Betreibern Dowon Transportation und Samhwan Transportation und dem Infrastruktur-Unternehmen Sewoon Industry zielt darauf ab, die Voraussetzungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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