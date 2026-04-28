Knapp ein Jahr nach seinem Börsengang hat CATL eine Kapitalerhöhung durchgeführt und dabei umgerechnet knapp 4,3 Milliarden Euro eingenommen. Das Geld soll u.a. in den Ausbau der globalen Produktionskapazitäten sowie der Forschung & Entwicklung fließen. Erst vergangenes Jahr hatte CATL bei seinem Gang an die Hongkonger Börse umgerechnet rund 4,1 Milliarden Euro eingenommen. Nun hat der Batteriehersteller durch die Platzierung neuer H-Aktien weitere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net