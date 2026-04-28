Braunau, 28.04.2026 (ots) -Die Sonnenschirme und Gartenmöbel von doppler und Knirps versprechen stilbewusstes Outdoor LivingMit den Gartenneuheiten von doppler und Knirps machen die großen Wohntrends der Saison jetzt auch auf der Terrasse Station: Mit der neuen Shell Edition der Knirps Apoll-Sonnenschirme lässt sich die aktuelle Pantone-Farbe des Jahres "Cloud Dancer" perfekt in Szene setzen. Und wer den Interior-Trend "Dunkle Eiche" nach draußen verlängern möchte, findet bei doppler dazu passende Sonnenschirme und Gartenmöbel in dunkler Holzoptik.Wer sein Zuhause nach den neuesten Designlinien einrichtet, muss mit den Sonnenschirmen und Gartenmöbeln der Marken doppler und Knirps auch draußen keine Kompromisse mehr eingehen. Die aktuelle Pantone-Farbe "Cloud Dancer" - ein zartes, gebrochenes Weiß mit hauchig-warmer Ausstrahlung - lässt sich mit dem neuen Knirps Sonnenschirme Apoll Shell Edition perfekt in eine moderne Balkon- und Terrasseneinrichtung integrieren. Mit einer besonderen Rahmenkonstruktion mit feinen Metallpartikeln erzeugt die Shell Edition im Sonnenlicht zarte Lichtreflexionen. Ergänzt wird der elegante Look durch die drei sommerlichen Bezugsfarben Natur, Sand und Lagoon. Auch bei der Marke doppler werden Fans von Off-White-Tönen fündig: Naturfarben bezogene Sonnenschirme wie der große Life 3 x 4 m Pendelschirm oder zahlreiche Mittelmastschirme der myZone Serie greifen diesen Trend stimmig auf.Wer die bei Möbeln angesagte "dunkle Eiche" nach draußen holen möchte, findet ebenfalls bei doppler eine perfekt abgestimmte Lösung: Die Sonnenschirmserie Alu Wood mit dunkler Holzoptik harmoniert ideal mit dem Expert Ausziehtisch und den Stühlen der Expert Plus Serie - beide mit Elementen in markanter Holzoptik in sattem Dunkelton. Das Ergebnis: eine Terrasse, die wie aus einem Guss wirkt - ganz wie der Wohnraum nebenan. Und durch das witterungsbeständige Aluminium in naturgetreuer Holzoptik gehören auch Sorgen um die Haltbarkeit und Pflege der Vergangenheit an.Außerdem heuer neu bei Knirps: moderne Beschattung mit dem HyperionDie neue Knirps Pendelschirm Serie HYPERION ist ganz auf Komfort, Flexibilität und Design ausgerichtet. Ein stufenlos neigbares Schirmdach, der um 360 Grad freidrehbare Mast und der seitliche Schwenkmechanismus sorgen dafür, dass der Schatten jederzeit dort ist, wo er gebraucht wird. Der elegante Hyperion ist in zwei Varianten erhältlich: als rechteckige Ausführung (330 x 240 cm) und in der klassisch runden Ausführung (Durchmesser 340 cm). Neben einer Bespannung aus widerstandsfähigem Polyestergewebe sind auch exklusive Acrylgewebe-Stoffe aus Portugal erhältlich. Alle Bezüge sind schmutz- und wasserabweisend sowie mit einem UV-Schutz von nahezu 100 % ausgestattet und für besondere Langlebigkeit selbstverständlich abnehmbar. Der optional verfügbare 140kg-Rollsockel, sorgt für zusätzliche Flexibilität. Auch auf die Hyperion-Schirme gilt selbstverständlich die 5-Jahresgarantie von Knirps.Weiteres Bildmaterial ist unter presse.movea.at (https://presse.movea.at/news-cloud-dancer-dunkle-eiche-aktuelle-wohntrends-auch-fuer-terrasse-und-balkon?id=241153&menueid=5358&l=deutsch)verfügbar.Pressekontakt:movea marketing GmbH & Co KGSabine KammererTelefon: +43 662 64 35 79 38E-Mail: Sabine.Kammerer@movea.atOriginal-Content von: doppler Schirme, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179921/6264242