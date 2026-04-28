Aktienmärkte in abwartender Haltung

Der DAX zeigt sich am Dienstagmorgen nahezu unverändert und bewegt sich ohne klare Richtung. Der Euro Stoxx 50 tendiert leicht schwächer. Die US-Indizes werden vorbörslich etwas niedriger erwartet, insbesondere Technologiewerte stehen unter Druck. In Asien schloss der Nikkei 225 ebenfalls schwächer und gab im Vergleich zum Vortag moderat nach.
Makroökonomischer Überblick
Für Aufmerksamkeit sorgt heute vor allem die Geldpolitik. Die Bank of Japan hat am Morgen an ihrem bisherigen Kurs festgehalten und den Leitzins unverändert belassen. Die Entscheidung unterstreicht die vorsichtige Haltung der Notenbank angesichts anhaltender Inflationsrisiken und geopolitischer Unsicherheiten. Damit rücken im weiteren Wochenverlauf die anstehenden Zinsentscheidungen in den USA und Europa stärker in den Fokus, von denen sich Investoren Hinweise auf die mittelfristige geldpolitische Ausrichtung erhoffen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Qiagen steht erneut unter deutlichem Verkaufsdruck. Der Labordienstleister blickt spürbar vorsichtiger auf das laufende Jahr und hat seine Wachstums- und Ergebnisziele gesenkt. Ausschlaggebend sind eine schwächere Nachfrage im US-Geschäft sowie zunehmende geopolitische Belastungsfaktoren. Zwar bewegte sich das Ergebnis je Aktie in etwa im Rahmen der Erwartungen, die leicht verfehlten Umsätze und der gedämpfte Ausblick dominieren jedoch die Kursreaktion.
Gefragt zeigen sich hingegen die Papiere der Deutschen Börse. Der Börsenbetreiber profitiert von lebhaften Geschäften mit Finanzmarktprodukten und konnte im ersten Quartal sowohl Umsatz als auch Ergebnis deutlich steigern. Die bestätigten Jahresziele unterstreichen die operative Stärke und sorgen trotz der bereits starken Jahresperformance für weiteres Interesse.
Unter Abgaben leidet dagegen Bayer. Belastend wirkt die jüngste Anhörung vor dem Obersten US-Gericht im Glyphosat-Verfahren. Auch wenn sich der Konzern zuversichtlich zeigt, bleibt die rechtliche Unsicherheit ein zentrales Thema für Investoren und sorgt für erhöhte Aktivität in der Aktie.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bull
|UN6WJB
|8,83
|23359,34606 Punkte
|34,97
|Open End
|DAX
|Bear
|UN5A7U
|13,03
|25273,027793 Punkte
|18,55
|Open End
|DAX
|Bull
|UG4WCL
|41,93
|19814,874005 Punkte
|5,68
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UN0LHH
|20,25
|22006,05541 Punkte
|11,95
|Open End
|Nasdaq-100
|Bull
|UN70P6
|4,63
|26720,381929 Punkte
|49,39
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.04.2026; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|ASML Holding N.V.
|Call
|UN3FP2
|1,22
|1900,00 EUR
|8,4
|16.09.2026
|AMD Inc.
|Call
|HD4LJN
|1,08
|390,00 USD
|7,78
|17.06.2026
|BP PLC
|Call
|UG1XQW
|0,3
|600,00 GBp
|11,17
|17.06.2026
|Evonik Industries AG
|Call
|UG7KNG
|1,29
|18,00 EUR
|6,14
|16.12.2026
|Gold
|Call
|UN2TQB
|44,38
|4500,00 USD
|5,75
|18.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.04.2026; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Nvidia Corp.
|Short
|UN6ZCW
|1,98
|238,268318 USD
|10
|Open End
|DAX
|Short
|UN2HU7
|1,12
|25688,451513 Punkte
|15
|Open End
|Nasdaq-100
|Long
|UG91DW
|3,50
|25490,197061 Punkte
|15
|Open End
|Siemens Energy AG
|Long
|UN4L2T
|8,32
|141,962805 EUR
|5
|Open End
|Air Liquide S.A.
|Long
|UG3ULV
|6,05
|150,124346 EUR
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.04.2026; 10:30 Uhr;
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