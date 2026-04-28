Aktienmärkte in abwartender Haltung

Der DAX zeigt sich am Dienstagmorgen nahezu unverändert und bewegt sich ohne klare Richtung. Der Euro Stoxx 50 tendiert leicht schwächer. Die US-Indizes werden vorbörslich etwas niedriger erwartet, insbesondere Technologiewerte stehen unter Druck. In Asien schloss der Nikkei 225 ebenfalls schwächer und gab im Vergleich zum Vortag moderat nach.

Makroökonomischer Überblick

Für Aufmerksamkeit sorgt heute vor allem die Geldpolitik. Die Bank of Japan hat am Morgen an ihrem bisherigen Kurs festgehalten und den Leitzins unverändert belassen. Die Entscheidung unterstreicht die vorsichtige Haltung der Notenbank angesichts anhaltender Inflationsrisiken und geopolitischer Unsicherheiten. Damit rücken im weiteren Wochenverlauf die anstehenden Zinsentscheidungen in den USA und Europa stärker in den Fokus, von denen sich Investoren Hinweise auf die mittelfristige geldpolitische Ausrichtung erhoffen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Qiagen steht erneut unter deutlichem Verkaufsdruck. Der Labordienstleister blickt spürbar vorsichtiger auf das laufende Jahr und hat seine Wachstums- und Ergebnisziele gesenkt. Ausschlaggebend sind eine schwächere Nachfrage im US-Geschäft sowie zunehmende geopolitische Belastungsfaktoren. Zwar bewegte sich das Ergebnis je Aktie in etwa im Rahmen der Erwartungen, die leicht verfehlten Umsätze und der gedämpfte Ausblick dominieren jedoch die Kursreaktion.

Gefragt zeigen sich hingegen die Papiere der Deutschen Börse. Der Börsenbetreiber profitiert von lebhaften Geschäften mit Finanzmarktprodukten und konnte im ersten Quartal sowohl Umsatz als auch Ergebnis deutlich steigern. Die bestätigten Jahresziele unterstreichen die operative Stärke und sorgen trotz der bereits starken Jahresperformance für weiteres Interesse.

Unter Abgaben leidet dagegen Bayer. Belastend wirkt die jüngste Anhörung vor dem Obersten US-Gericht im Glyphosat-Verfahren. Auch wenn sich der Konzern zuversichtlich zeigt, bleibt die rechtliche Unsicherheit ein zentrales Thema für Investoren und sorgt für erhöhte Aktivität in der Aktie.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX Bull UN6WJB 8,83 23359,34606 Punkte 34,97 Open End DAX Bear UN5A7U 13,03 25273,027793 Punkte 18,55 Open End DAX Bull UG4WCL 41,93 19814,874005 Punkte 5,68 Open End X-DAX Bull UN0LHH 20,25 22006,05541 Punkte 11,95 Open End Nasdaq-100 Bull UN70P6 4,63 26720,381929 Punkte 49,39 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.04.2026; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag ASML Holding N.V. Call UN3FP2 1,22 1900,00 EUR 8,4 16.09.2026 AMD Inc. Call HD4LJN 1,08 390,00 USD 7,78 17.06.2026 BP PLC Call UG1XQW 0,3 600,00 GBp 11,17 17.06.2026 Evonik Industries AG Call UG7KNG 1,29 18,00 EUR 6,14 16.12.2026 Gold Call UN2TQB 44,38 4500,00 USD 5,75 18.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.04.2026; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Nvidia Corp. Short UN6ZCW 1,98 238,268318 USD 10 Open End DAX Short UN2HU7 1,12 25688,451513 Punkte 15 Open End Nasdaq-100 Long UG91DW 3,50 25490,197061 Punkte 15 Open End Siemens Energy AG Long UN4L2T 8,32 141,962805 EUR 5 Open End Air Liquide S.A. Long UG3ULV 6,05 150,124346 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.04.2026; 10:30 Uhr;

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